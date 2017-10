Wildunfälle: Im Zweifel eher draufhalten

Halver - Es hört sich brutal an, doch Versicherer und Jäger sind sich einig. Taucht Wild vor der Kühlerhaube auf, sind hektische Ausweichmanöver die schlechtere Wahl. Die Empfehlung: bremsen, aber draufhalten.

Mit der dunklen Jahreszeit kommen sich die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere des Waldes zunehmend mit dem Berufsverkehr in die Quere. „Wir haben dann allgemein schlechte Sichtverhältnisse und müssen genau schauen, was sich am Straßenrand bewegt“, sagt Jürgen Schmidt, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit beim Hegering Halver. Und obwohl aktiver Jäger und Naturschützer: Er rät ab von „großartigen Ausweichmanövern“. Die Gefahr, vor einem Baum oder im Gegenverkehr zu landen, sei in diesem Fall zu groß.

Auf jeden Fall Polizei rufen

Was jeder wissen sollte: Wenn es knallt, muss die Polizei verständigt werden. Sie kennt die Nummer des Jagdausübungsberechtigten, der ausrückt, um tote Tiere einzusammeln und verletzten unter Umständen den Fangschuss zu geben. Außerdem stellen die Beamten die sogenannte Wildbescheinigung aus zur Vorlage bei der Versicherung.

Was im Falle des Falls passiert, ist durchaus unterschiedlich. Bei Niederwild kann es beim Schrecken ohne große Folgen bleiben. Dazu zählen beispielsweise Fuchs, Dachs, Hase oder – inzwischen stark verbreitet – der Waschbär. Der Begriff des Niederwilds hat dabei nichts mit der Größe zu tun. Geschichtlich erklärt er sich daraus, dass die Jagd darauf früher auch für das gemeine Volk freigegeben war.

In anderen Fällen kann der Zusammenstoß durchaus gefährlich sein. Für eine „ordentliche Bache“ nennt Schmidt ein Gewicht von 60 bis 100 Kilogramm. Und schon die einjährigen Exemplare bringen immerhin 30 bis 60 Kilo auf die Waage. In Halver nicht vertreten, aber beispielsweise im Ebbegebirge heimisch ist Rotwild. Auch hier können es bis rund 100 Kilo sein, die ausgewachsene Tiere ins Unfallgeschehen einbringen.

Gefährliche Strecken

Vorsichtig fahren sollte man grundsätzlich dort, wo schon Schilder auf möglichen Wildwechsel hinweisen. Idealer Zufluchtsort sind Maisfelder, die inzwischen weitgehend abgeerntet sein dürften. Doch das Wildunfallkataster des Märkischen Kreises weist rund um Halver Schwerpunkte auf mit beträchtlichen Unfallzahlen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil von einer Dunkelziffer auszugehen ist.

Die höchsten Zahlen sind erkennbar im Bereich Hürxtal auf der Landesstraße 528 mit 15 gemeldeten Unfällen im Zeitraum 2015 und 2016. In der Summe noch gefährlicher sieht es auf der Bundesstraße 229 aus vom Ortsausgang Halver bis Schwenke. Bis zur Stadtgrenze hinter Schwenke wurden im selben Zeitraum 28 Unfälle registriert. Und weitere Gefahrenstrecke ist auch die Landesstraße 892 nach Oberbrügge mit 18 Vorfällen in den genannten Jahren, schwerpunktmäßig oberhalb von Schmidtsiepen, wo die Straße die Bahnlinie überquert.