Erst ins Krankenhaus, dann in Gewahrsam - Unfallfahrer tritt um sich

Auto mit Totalschaden abgeschleppt

+ © Markus Klümper Ein Autofahrer aus Halver kam am späten Donnerstagabend mit seinem VW Touran von der Fahrbahn ab. © Markus Klümper

„Uneinsichtig“ gab sich ein 33jähriger am Donnerstagabend, nachdem er in Halver ausserorts sein Auto kaputtgefahren hat. Deshalb musste er nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Polizeigewahrsam.