Unfall im Berufsverkehr: Junger Fahrer verliert Kontrolle - Motorblock schleudert aus Kleinwagen

L 284

+ © Markus Klümper Unfall auf der L 284 in Halver. © Markus Klümper

Ein Unfall am Morgen auf der L 284 hatte starke Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Die belebte Landstraße musste voll gesperrt werden.

Halver - Bei einem spektakulären Alleinunfall in Halver hat am frühen Morgen das Auto eines 23-Jährigen einen Totalschaden erlitten. Der junge Mann befuhr um 5.55 Uhr die Landstraße 284 von Halver in Richtung Wipperfürth, als er in Höhe der Abzeigung Woeste die Kontrolle über seinen Fiat Punto verlor.

Nach Schilderung der Polizei kam der Halveraner in einer Rechtskurve vermutlich zu weit in den Gegenverkehr und lenkte dann zu stark gegen. Er kam von der Straße ab, richtete auf einer Länge von etwa 30 bis 40 Meter Flurschäden an, schleuderte wieder auf die Straße zurück und blieb dort nach einer Drehung um die eigene Achse stehen. Zuvor wurde schon der Motor des Kleinwagens herausgeschleudert. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Wegen der erheblichen Mengen ausgelaufener Betriebsstoffe musste der Löschzug Bommert ausrücken. Für den Berufsverkehr hatte der Unfall erhebliche Auswirkungen, denn die belebte Landstraße musste bis 7.15 Uhr komplett gesperrt bleiben. Ursache des Unfalls ist nach ersten Ermittlungen der Polizei unangepasste Geschwindigkeit. Der Unfallverursacher hatte noch angegeben, die Straße sei plötzlich und unerwartet glatt gewesen. Das konnten die Beamten jedoch nicht feststellen. Der sehr dichte Nebel hatte hingegen keinen Einfluss auf den Unfallhergang.