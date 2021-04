Unfall auf der L528: Mercedes landet im Graben - Totalschaden

Zwischen Halver und Kierspe

Unfall auf der L528 bei Halver: Ein Fahrer aus Wipperfürth (21) verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Auto war danach Schrott.

Halver - Der Mann (21) aus Wipperfürth war mit dem betagten Mercedes C 180 auf der L528 von Halver in Richtung Kierspe unterwegs, als er in Höhe Bergfeld die Kontrolle über den Benz verlor und im Straßengraben landete.

Witterungseinflüsse schloss die Polizei im Märkischen Kreis als Ursache aus, derzeit geht man davon aus, dass der junge Mann abgelenkt oder mit unangepasster Geschwindigkeit auf der Landstraße unterwegs war.

Unfall auf der L528: Mercedes mit Totalschaden, Fahrer steigt aus Wrack

Der Fahrer blieb entgegen erster Meldungen weitgehend unverletzt. Laut Polizei brauchte der Rettungsdienst nicht tätig zu werden“, erklärte Pressesprecher Dietmar Boronowski.

Der Sachschaden wurde nicht beziffert, da die grüne Limousine rundherum beschädigt wurde, ist von einem Totalschaden auszugehen. Verkehrsbehinderungen gab es keine nennenswerten, bereits eine Stunde später war das Unfallfahrzeug auf einem Abschleppwagen verladen.