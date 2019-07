Unfall auf der L 528 - ein Mann verletzt

Am Wagen der Unfallverursacherin entstand Totalschaden.

[Update 10.15 Uhr] Halver - Zwei Fahrzeuge kollidierten am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 528. Dabei wurde eine Person verletzt.

Am Donnerstagmorgen gerieten zwei Fahrzeuge in einen Unfall auf der Landesstraße 528 in Höhe Hürxtal.

Der 23-Jährige Unfallgeschädigte aus Halver, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wollte mit seinem Fahrzeug - einem goldfarbenen VW - aus der Straße Löhbach nach links auf die L 528 Richtung Breckerfeld abbiegen, erklärt Polizeikommissarin Carmen Kruse von der Polizei Halver. Aus Richtung Breckerfeld fuhren zunächst ein Unfallunbeteiligter in einem Kia, dahinter die Unfallverursacherin, eine 32-Jährige aus Hagen. "Sie hat den VW nicht gesehen und trotz Überholverbot zum Überholen des Kia angesetzt und ist mit dem VW kollidiert."

+ Die Unfallstelle auf der L 528 in Hürxtal. © Opfermann

Nach Aussagen des Kia-Fahrers habe der Halveraner beim Abbiegen auf einen ordentlichen Abstand geachtet, so Kruse. Auch weitere an der Unfallstelle vorbeikommende Zeugen gaben an, von der Hagenerin, die es offenbar sehr eilig gehabt hatte, ebenfalls auf der L 528 überholt worden zu sein.

+ Einen Totalschaden stellte die Polizei auch am Fahrzeug des geschädigten Halveraners fest. © Opfermann

An dem VW des Halveraners und dem blauen Skoda der Hagenerin, in dem außerdem ein Hund an Bord war, entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Beeinträchtigungen auf der L 528.

Wir berichten weiter.