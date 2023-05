Pkw rutscht in Graben: 32-Jähriger aus Werdohl stirbt bei Unfall

Von: Sven Schneider

Aus bislang ungeklärten Gründen verlor ein 30-Jähriger aus Werdohl die Kontrolle über seinen Pkw. Sein 32-jähriger Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Halver - Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang noch Teil der Ermittlungen. In der Nacht zum Samstag ist ein 32-Jähriger aus Werdohl bei einem Autounfall verstorben. Offenbar hatte der 30-Jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verloren.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mitteilte, waren die Männer in einem Chevrolet Spark auf der L284 in Richtung Halver unterwegs. In einer langgezogen Kurve geschah dann das folgenschwere Unglück. Auf Höhe der Einmündung „Auf der Brake“ kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

In Folge dessen rutschte der Werdohler mit seinem Pkw in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte verstarb der Beifahrer noch an der Unfallstelle. Der 30-jährige Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Wipperfürth.

Die betroffene Strecke war Freitagnacht über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizeibeamte eines

Verkehrsunfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Essen unterstützten bei der Spurensicherung. Das Fahrzeug wurde gegen 7 Uhr geborgen, abgeschleppt und die Straße wieder freigegeben. Einige Kilometer weiter verunglückte ein 27-Jähriger auf der A46 in der vergangenen Woche. Sein Pkw fing Feuer.