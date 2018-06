Unfall mit mehreren Verletzten

[Update 16.30 Uhr] Halver - Auf der Bundesstraße 229 in Oeckinghausen fuhren Fahrzeuge ineinander. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Drei Menschen sind am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Oeckinghausen leicht verletzt worden – die Unfallverursacherin in einem Ford Focus als Auffahrende leichter, zwei Personen in einem ältern Opel Corsa etwas schwerer.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr, als die Fahrerin des Opels in Fahrtrichtung Lüdenscheid nach links verbotenerweise versuchte, auf den Clevweg in Richtung Borsigstraße abzubiegen. Genau dies soll durch entsprechende Beschilderung verhindert werden.

Dazu musste sie halten, was die Fahrerin im Ford auf der geraden Strecke nicht bemerkte. Warum das so war, konnte Montag nicht abschließend geklärt werden.

In beide Richtungen kam der Verkehr zum Stehen, obwohl die Beamten versuchten, die Fahrzeuge wechselnd um die Unfallstelle herumzuleiten. Erst kürzlich war an gleicher Stelle ein Pkw in Gegenrichtung ungebremst in eine Hausmauer geprallt.