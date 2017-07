Tieflader kippt auf der Heerstraße in Halver auf die Seite

In Höhe der Einmündung Schröders Herweg

+ © Sarah Reichelt Diesel und Öl sind auf die Fahrbahn gelaufen. © Sarah Reichelt

[Update 17.27 Uhr] Halver - Eine eingeklemmte Person und ein umgekippter Lastwagen – dieser Notruf ging am Dienstag gegen 14 Uhr bei der Feuerwehr Halver ein. Auf der Heerstraße in Höhe der Einmündung Schröders Herweg in Fahrtrichtung Ehringhausen war ein Tieflader aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Seite gekippt.