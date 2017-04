Unfall in Baustelle auf B 229 - hoher Sachschaden

Halver - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 22.15 Uhr in der Baustelle auf der B 229 in Höhe des Ortsteils Eichholz.

Nach Angaben der Polizei verursachte ein 31-jähriger Halveraner, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Lüdenscheid unterwegs war, den Unfall. Er durchquerte mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit – und zudem alkoholisiert, wie sich später herausstellte – bei grüner Ampel die Baustelle und stieß an deren Ende mit dem Fahrzeug einer 23-jährigen Hückeswagenerin zusammen, die an der roten Ampel in Richtung Halver wartete. Durch die Heftigkeit des Aufpralls kollidierte ihr Wagen zudem mit dem hinter ihr wartenden Auto eines 51-jährigen Halveraners.

Alle drei Unfallbeteiligten konnten jeweils nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 29 500 Euro.