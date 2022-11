Unfall auf Umleitung zwischen Tesla und Bus

Auf der Umleitungsstrecke der gesperrten B54 gab es am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall. Darin waren ein Bus und ein Tesla involviert.

Halver – Im Kreuzungsbereich von B229 und L868 in Oeckinghausen gab es am Mittwochmorgen einen Auffahrunfall mit leichtem Sachschaden. Gegen 8.15 Uhr hatte eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Tesla an der Ampel angehalten. Hinter ihr kam ein Linienbus zum Stehen. Nach Angaben des Busfahrers habe die Bremsfunktion jedoch nicht funktioniert und der Bus sei wieder losgerollt – gegen das vor ihm stehende Auto, wie die Polizei mitteilt.



An dem Tesla sei dank einer ausgeklappten Anhängerkupplung vermutlich kein Schaden entstanden, die Stoßstange des Busses wurde jedoch zerkratzt, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 4000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es auf der Umleitungsstrecke für die gesperrte B54 in Schalksmühle nicht, da die Unfallbeteiligten an der Bushaltestelle gehalten hatten.

Mitte Oktober gab es einen Unfall an derselben Kreuzung, der den Verkehr stark beeinträchtigte.