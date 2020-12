Junge Frau gerät mit ihrem Auto in den Gegenverkehr - Kollision mit Lkw

Eine junge Schalksmühlerin hat bei einem Unfall auf der L 528 noch einmal Glück im Unglück gehabt.

Halver – Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 528 in Höhe Ober Hürxtal. Eine 23-jährige Schalksmühlerin war aus Breckerfeld kommend in Richtung Halver unterwegs als sie nach Angaben der Polizei aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam. Sie geriet in den Gegenverkehr, wo sie einen Lkw touchierte.

Der Citroen C3 drehte sich daraufhin und schleuderte zurück in den Graben an der Straßenseite. Die junge Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Landesstraße war kurzzeitig voll gesperrt, wurde dann einspurig freigegeben. Der Pkw wurde abgeschleppt. Gegen 16.15 Uhr war die Straße wieder freigegeben.