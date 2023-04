Unfall auf beliebter Motorrad-Strecke - Mann lebensgefährlich verletzt

Von: Florian Hesse

Teilen

Auf einer beliebten Motorrad-Strecke wurde ein Mann am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt. Er kollidierte auf seinem Motorrad mit einem Trecker.

Halver – Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Radevormwald ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Halver lebensgefährlich verletzt worden.



Mit seiner 1000er-BMW war er unterwegs auf der Kreisstraße 3 von der Landesstraße 284 (Halver-Wipperfürth) kommend in Fahrtrichtung Ober Bommert. In einer langgezogenen Rechtskurve kam es nach Polizeiangaben zum Kontakt mit einem entgegenkommenden Trecker beziehungsweise einem Anbauteil, einer Kreisel-egge. Der Motorradfahrer stürzte schwer. Polizeibeamte leisteten als erste an der Unfallstelle Erste Hilfe. Der 63-Jährige wurde vom Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Dortmund ausgeflogen. Erst am Dienstagabend war ein Rettungshubschrauber zuletzt in Halver nach einem tödlichen Verkehrsunfall.

Die K3 zwischen Anschlag und Schwenke ist beleibt bei Motorradfahrern. Am Mittwochabend gab es einen Unfall © Hesse

Der Löschzug Bommert der Freiwilligen Feuerwehr Halver kümmerte sich um die Absperrung und Sicherung der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 20 000 Euro.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.



Konkrete Aussagen zu einer möglichen Unfallursache liegen nicht vor. Die Unfallstelle auf der schmalen Kreisstraße liegt zwischen Wald und Wiesen in einer leicht abschüssigen Kurve. Die Strecke ist – wie auch der weitere Teil der Straße zwischen Anschlag und Schwenke – bei Motorradfahrern beliebt. Bei Anwohnern stößt der massive Verkehr in der Saison seit Jahren auf Kritik aufgrund der Lärmbelästigung und weil auf den engen Straßen ohne Tempolimit zum Teil deutlich zu schnell gefahren wird.