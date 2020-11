Unbekannte stehlen 50 Hühner - Polizei sucht weitere Zeugen

Aus einem Hühnerstall im MK sind 50 Hühner verschwunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Halver - 50 Hühner werden in Halver vermisst. Unbekannte haben die Tiere aus ihrem Stall in Ehringhausen gestohlen.

Zwischen Samstag, 21. November, 15.30 Uhr und Sonntag, 22. November, 9.30 Uhr muss es zu der Tat laut Angaben der Polizei gekommen sein. Die Diebe brachen ein Vorhängeschlosse auf und rissen eine Überwachungskamera ab. Dabei entstanden etwas 200 Euro Sachschaden.

Verdächtiger Wagen beobachtet

Zeugen war am Samstagnachmittag, 21. November, gegen 15 Uhr ein verdächtiger weißer SUV in Tatortnähe aufgefallen, teilt die Polizei mit. Ob er mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang nicht geklärt.

Die Polizei in Halver sucht weitere Zeugen unter Tel. 0 23 53/9 19 90.

