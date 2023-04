Umgestellt: Halver jetzt mit H-Gas versorgt

Von: Maximilian Birke

dpa_5FA9E000C6ECF8F4.jpg © Karl-Josef Hildenbrand

Die Einwohner von Halver werden ab sofort mit einer neuen Gasart beliefert. Das teilte Verteilnetzbetreiber Westnetz am Dienstag mit. Seit diesem Tag strömt in Halver das sogenannte H-Gas durch die Leitungen.

Halver - Zwei Jahre Vorbereitungszeit hat es gebraucht, bis diese Umstellung für die heimischen Leitungen erfolgen konnte. Damit befindet sich ab sofort H-Gas („High caloric Gas“) statt des bisherigen L-Gas („Low caloric Gas“) im Gasnetz von Halver. Das H-Gas hat einen höheren Methan-Gehalt und setzt bei der Verbrennung mehr Energie frei als L-Gas. Bislang wurde der Nordwesten Deutschlands überwiegend mit L-Gas versorgt. Da die L-Gas-Vorräte in Deutschland und den Niederlanden rückläufig sind, ist eine Umstellung auf H-Gas erforderlich.

Fünf Millionen Gasgeräte betroffen

„Ein Milliarden-Umbauprojekt für die Gaswirtschaft, denn ein Viertel aller deutschen Haushalte und damit über fünf Millionen Gasgeräte sind betroffen“, sagt Westnetz zum Aufwand, den der Wechsel der Gasart mit sich bringt. Die H-Gas-Umstellung sei eines der umfangreichsten Westnetz-Projekte bis 2029. „Als zuständiger Verteilnetzbetreiber kümmern wir uns nahezu vollständig um die Anpassung der gasverbrennenden Geräte. Die Anpassung ist notwendig, da H-Gas einen höheren Brennwert als L-Gas vorweist. Bedeutet, dass die Flammen in Gasherden, Thermen oder industriellen Thermoprozessanlagen heißer werden, was zu technischen Problemen führen könnte. Deshalb wurden die knapp 3000 Geräte in Halver rechtzeitig angepasst“, berichtet Stephan Birtner, zuständiger Leiter der Netzbetriebssteuerung Gas bei Westnetz. „Für unsere Kundinnen und Kunden ist dies in der Regel kostenlos. In den meisten Fällen reicht es, die Düsen auszutauschen. Nur ganz selten gibt es Geräte, die nicht mehr auf das neue H-Gas eingestellt werden können. In diesen Fällen suchen wir gemeinsam eine Lösung“, erklärt Birtner.

Hotline für Kunden eingerichtet

Die größte Herausforderung für die Monteurinnen und Monteure habe darin bestanden, die rund 25 000 verschiedenen Typen der umzustellenden Gasgeräte technisch sicher zu beherrschen. „Vor allem war es uns aber wichtig, unsere Kundinnen und Kunden über die einzelnen Prozessschritte für eine erfolgreiche Umstellung auf dem Laufenden zu halten. Dazu haben wir eine Hotline eingerichtet, in der alle Fragen beantwortet und Informationen bereitgestellt werden“, erklärt Stephan Birtner der Projektleiter der Marktraumumstellung Südwestfalen.

Jens Viefhues, Leiter des Regionalzentrums Arnsberg der Westnetz, bedankte sich bei den Kolleginnen und Kollegen für die erfolgreiche Umstellung, die durch die Corona-Pandemie deutlich erschwert wurde. Der angestrebte Zeitplan konnte dank der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und trotz der zusätzlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden.