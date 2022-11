Umbau am ZOB: Bisher noch kein Bescheid

Vor der Sparkasse ist die Pflasterung des Gehwegs weitgehend fertiggestellt. © Florian Hesse

Die Zentralen Busbahnhöfe in Halver an der Sparkasse und am Schulzentrum nehmen erkennbar Gestalt an. Einen Bescheid über die Fördergelder gibt es jedoch noch nicht.

Halver - Vor der im Foto abgebildeten Sparkasse ist die Pflasterung des Gehwegs weitgehend fertiggestellt. Doch noch immer ist ungewiss, in welcher Höhe die Stadt selber an der Maßnahme beteiligt sein wird. Er gehe davon aus, in Kürze den Förderbescheid in der Hand zu halten, sagt Bürgermeister Michael Brosch. Die Kosten für die Maßnahmen hatten sich zwischenzeitlich von 1,8 auf 2,6 Millionen Euro erhöht.