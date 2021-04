TuS Ennepe beginnt Sanierungsarbeiten

Moderne Sportstätten 2022

+ © Axel Meyrich Der TuS Ennepe hat mit dem Umbau des Funktionsgebäudes an der FK-Söhnchen-Arena begonnen. © Axel Meyrich

Wann in der FK-Söhnchen-Arena in Schwenke wieder der Fußball rollt, ist angesichts der anhaltenden Pandemie völlig ungewiss – doch in einem anderen Bereich gibt es Bewegung beim TuS Ennepe.

In diesen Tagen hat der Verein mit dem ersten von zwei Umbau-/Sanierungsprojekten begonnen. Im ersten Bauabschnitt wird ein Lagerraum, aus dem heraus zuletzt Getränke verkauft worden waren, in einen Besprechungsraum umgebaut. Dieser Raum ersetzt nach seiner Fertigstellung die alten Räumlichkeiten, in denen unter anderem der elektronische Spielbericht ausgefüllt worden war.

Abschluss noch in diesem Jahr?

Das Förderprojekt „Moderne Sportstätten 2022“ der NRW-Landesregierung bezuschusst dieses Vorhaben mit 28 000 Euro. Wesentlich aufwendiger wird dann Projekt Nummer zwei. Barrierefrei soll das Sportlerheim künftig werden, zudem energetisch modernisiert und mit neuen Kabinen und sanitären Anlagen ausgestattet werden. Knapp 200 000 Euro Zuschüsse sind hierfür veranschlagt. Läuft alles nach Plan, können beide Maßnahmen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.