Turck duotec hält am Standort fest - und wächst

Neben der Produktion gibt es am Standort Halver Büro- und Laborräume, die vergrößert werden sollen.

Halver - Die Firma Turck duotec befindet sich auf Wachstumskurs und möchte in den Standort Halver investieren.

Wie schon im April dieses Jahres konnte die Turck duotec GmbH im Monat Juli an ihrem Standort Halver den besten Monatsumsatz in der 30-jährigen Geschichte des Standorts verbuchen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Der Umsatz an den beiden deutschen Standorten Halver und Grünhain-Beierfeld betrug im Jahr 2018 zusammen 92,8 Millionen Euro. In den acht Vorjahren betrug die Umsatzsteigerung durchschnittlich 14 Prozent. 2016 waren es beispielsweise 71,2 Millionen Euro und 2017 konnte man einen Umsatz von 84,7 Millionen Euro erwirtschaften.

Geschäftsführer Arthur Rönisch geht davon aus, dieses Jahr trotz der gebremsten Konjunktur in einzelnen Industriesparten zu wachsen. „Wir visieren weiterhin die 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke an und fühlen uns für dieses Ziel gut aufgestellt.“

Erweiterung der Räumlichkeiten noch in diesem Jahr

Um dem Wachstumskurs und den steigenden Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, sind weitere Veränderungen geplant. Im vierten Quartal werden in Halver die Räumlichkeiten erweitert, um den ebenfalls wachsenden Mitarbeiterzahlen gerecht zu werden, aber auch beispielsweise das Labor deutlich zu vergrößern. Insgesamt verdoppelt Turck duotec die vorhandene Büro- und Laborfläche auf 1500 Quadratmeter.

Am Standort Beierfeld sind im Laufe des Jahres Umbaumaßnahmen im Verwaltungsbereich eingeleitet worden, um auch an diesem Standort optimal aufgestellt zu sein, heißt es. Diese sind zu Beginn des vierten Quartals abgeschlossen.