Herpine: Der Countdown läuft

Von: Florian Hesse

Simone Hutt, Hüterin des Zugangs, im Kassenhäuschen. Bei ihr gibt’s die günstigen Karten für die Saison und auch das aktuelle Herpine-Magazin „Sprungbrett“ © Florian Hesse

Am Sonntag geht‘s um 10 Uhr los

Halver – Trotz Wettersorgen: Das Waldfreibad Herpine hält am Starttermin am Sonntag fest. Die 90. Badesaison in der Geschichte beginnt um 10 Uhr bei freiem Eintritt. Offizielle Eröffnung ist um 12 Uhr mit Bürgermeister Michael Brosch und Stadtkämmerer Simon Thienel, moderiert durch Dieter Peukert. Ab 11.30 Uhr spielen die Landsknechte in mehreren Sequenzen über die gesamte Mittagszeit auf.



Zwischenzeitliche Überlegungen, die Eröffnung zu verschieben, hat das Herpine-Team über Bord geworfen. Zu groß sei die Vorfreude auf das neue Badejahr. Und nicht zuletzt: In den Vorbereitungen steckt viel Arbeit. Wie in jedem Jahr hat sich die Herpine zum Start im Mai schön gemacht.



Freitag, Samstag und Sonntag Rabatt auf Saisonkarten

Für Simone Hutt beginnt das Badejahr wie immer früher. Die Hüterin von Kasse und Zutritt öffnet bereits an diesem Freitag, 5. Mai, und am Samstag, 6. Mai, die Kasse. An diesen Tagen läuft der Vorverkauf für vergünstigte Saisonkarten. Die gibt es auch am Eröffnungstag. Dann kostet die komplette Herpine-Saison für Erwachsene nur 50 statt 65 Euro. Kinder, Schüler, Azubis und Studenten sind dann mit 45 statt 55 Euro das gesamte Herpine-Jahr dabei. Der Familien-Preis sinkt zum Start von 120 auf 100 Euro. Das heißt im Großen und Ganzen: Wer früh dabei ist, spart bares Geld. Verkauft werden die Karten am Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr, was zudem lange Wartezeiten am Eröffnungstag ersparen dürfte.



Kalt werden soll es am Sonntag jedenfalls nicht, langweilig auch nicht, so das Versprechen des Herpine-Teams um Geschäftsführer Phillipp Hutt. Kanufahren geht, Stand-up-Paddling und Tauchen auch. Die Anlage ist schön gemacht mit Spielgeräten für die Kinder. Gegen 12 Uhr werden die tapfersten Halveraner antreten zum Anschwimmen.



Der Kiosk ist in Betrieb mit dem bewährten Fritten-Currywurst-Gedeck. Im Ausschank ist mit Vormann-Alt auch regionales Bier vom Fass vorhanden. Die Würstchen haben die Hutts aus Thüringen kommen lassen. Empfehlung der Redaktion: Das „Sprungbrett 2023“ gibt’s druckfrisch an der Kasse und zum Download – mit einer überraschenden Geschichte.