Trotz Krisen blickt Halver positiv in die Zukunft

+ © Jakob Salzmann Zur großen Freude von Bürgermeister Michael Brosch war die Aula der Humboldtschule beim Neujahrsempfang der Stadt gut gefüllt. © Jakob Salzmann

Rückblick und Ausblick sowie Austausch und Begegnung – dafür steht der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt Halver, der am Sonntag nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie wieder stattfinden konnte.

Halver – Nach zweijähriger Corona-Pause hieß Bürgermeister Michael Brosch Halveraner und Gäste aus den Nachbarstädten – unter ihnen MdB Florian Müller (CDU), die beiden Landtagsabgeordneten Gordan Dudas (SPD) und Ralf Schwarzkopf (CDU) sowie seine Amtskollegen Olaf Stelse (Kierspe) und Jörg Schönenberg (Schalksmühle) – am Sonntag zum Neujahrsempfang der Stadt in der Aula der Humboldtschule willkommen. Neben den namentlich Genannten begrüßte Brosch mehr als 50 Neubürger der Stadt.

Wie vor der Pandemie bot der Empfang zu Rückblick und Ausblick, Austausch und Begegnung eine willkommene Gelegenheit. Gleichzeitig war die Veranstaltung ein würdiger Rahmen, um allen Krisenhelfern der zurückliegenden herausfordernden Jahre und der jüngsten bedrohlichen Hochwasserlage für ihren professionellen und umsichtigen Einsatz zu danken und den Heimatpreis zu verleihen.

+ Über den 1. Preis beim Heimatpreis 2022 durfte sich die Arbeitsgruppe Archivdigitalisierung – vertreten durch Peter Bell und Jana Eilhardt – freuen. © Jakob Salzmann

Der 1. Preis ging dabei an die Arbeitsgruppe Archivdigitalisierung um Jana Eilhardt, Peter Bell, Ralf Wegerhoff und den Heimatverein, die sich die Digitalisierung des Allgemeinen Anzeigers als Gedächtnis der Stadt von der Erstausgabe 1901 bis zum Erscheinen der ersten digitalen Ausgabe im Jahr 2015 zum Ziel gesetzt hat. Über den 2. Preis durfte sich Lucia Kluger für die Idee, die Attraktivität der Stadt durch Sichtbarmachen des alten Jakobspilgerwegs zu steigern, freuen. Den 3. Preis erhielt der TuS Ennepe für sein Dorfplatz-Projekt.

+ Bürgermeister Michael Brosch blickte in seiner Neujahrsansprache auf die Einschnitte der Coronazeit zurück und wagte einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. © Jakob Salzmann

Nach einer kurzen Begrüßung durch Humboldtschulleiter Reiner Klausing beleuchtete Michael Brosch in seiner Neujahrsansprache ausführlich die tiefen Einschnitte und Veränderungen, die Corona mit sich brachte. Hinterlassen habe die Pandemie einen erheblichen Schaden in vielen Bereichen. Mittlerweile sei bei vielen Menschen jedoch wieder die Lust am gesellschaftlichen Leben zu spüren. Klug zu regeln und abzufedern gelte es nunmehr die neu hinzugekommen Herausforderungen. Vorrangig nannte der Bürgermeister dabei den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen menschenverachtenden Auswirkungen auf die ukrainische Bevölkerung. Für alle Hilfe, die in diesem Zusammenhang geleistet wurde, bedankte er sich herzlich.



Rahmedetalbrücke bleibt ein Thema

Auch die Rahmedetalbrücke und die vor Jahrzehnten getroffene Entscheidung einer Umgehungsstraße für Halver machte er zum Thema. „Noch nie war die Bedeutung dieser Ortsumgehung so groß wie seit der Vollsperrung der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid am 2. Dezember 2021.“ Nichtsdestotrotz seien die Auswirkungen des Umleitungsverkehrs insbesondere in den bewohnten Abschnitten der B54 und B229 sehr deutlich zu merken. Mit den Worten: „Diese Region darf nicht ausbluten“, forderte er die anwesenden Politiker auf, am Ball zu bleiben und sich für die Region einzusetzen. Lob und Dank gingen an alle haupt- und ehrenamtlichen Kräfte aus Feuerwehr, DRK, THW, Polizei und Rathaus, die in den letzten Tagen beim Volme-Hochwasser im Einsatz waren.



Neujahrsempfang der Stadt Halver Neujahrsempfang der Stadt Halver

Trotz aller Krisen schaue er positiv in die kommenden Jahre, erklärte der Bürgermeister. Vieles, was in den zurückliegenden Jahren geleistet wurde, um Halver lebenswerter zu machen, riss er an. Lang war die Liste der Schlagwörter und Mutmacher, die er mit Leben füllte, darunter der Baubeginn der Feuerwache Bommert/Anschlag und der Anbau Thomasstraße. Für Klimaschutz-Projekte seien 1 Million Euro vorgesehen. 2023 werde überdies das Jahr der Digitalisierung. Diesbezüglich werde es am 31. Januar in der AFG-Aula eine Auftaktveranstaltung mit „Unsere Grüne Glasfaser“ und der Telekom geben. Mit einem Schlenker zur Herpine, die in diesem Jahr 90 Jahre alt wird, und zur Entwicklung der Ponywiese, des südlichen Teils des Wippermann-Areals, mit einem Ideenwettbewerb schloss er seinen Blick in die Zukunft.



Eindringlicher Appell des Bürgermeisters

Einen eindringlichen Appell verband Brosch mit seinen Ausführungen zum großen Aufreger der vergangenen Monate – gemeint die Situation im Tortenatelier und Kommentare/Diskreditierungen in sozialen Netzwerken. „Die Stadt steht hinter der Entscheidung“, betonte er. Alle, die Vorwürfe erheben, lud er ein, sich für die Stadt zu engagieren. „Kommen Sie mit Ihrer ganzen Kraft und Zeit, die Sie mitbringen, in die konstruktive Ecke!“



Namentlich bedankte sich der Bürgermeister beim Orga-Team des Empfangs und beim Allgemeinen Anzeiger für die Unterstützung bei der Vorbereitung eines gelungenen Bilderrückblicks auf die drei letzten Jahre. Stimmungsvoll umrahmt wurde der Empfang vom Gemischten Chor Germania-Hohenplanken, der sangesfreudig Einblick in sein breit gefächertes Repertoire gab. Ein fröhlicher Besuch der Sternsinger, die für Kinder in Indonesien sammelten, und ein geistlicher Impuls von Boris Pauls (Mennoniten) rundeten das Programm ab. Für das Catering sorgten Marita Fröhlich und Zehntklässler der Humboldtschule.