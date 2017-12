Klassik in der Kreuzkirche

Schalksmühle - Für Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr lädt die Gemeinde Schalksmühle zum Konzert „Musik alter Meister“ in die Kreuzkirche Am Mathagen ein. Zum nunmehr 52. Mal findet dieses besondere Konzert zum Neuen Jahr statt.

Das Programm beinhaltet werke von Joseph Haydn, Leopold Kozeluch, Franz Anton Hoffmeister und Ludwig van Beethoven und steht unter der Überschrift „Schottland und Irland in der Wiener Klassik“. Mitwirkende sind die Sopranistin Elisa Rabanus sowie das Trio 1790 (Annette Wehnert, Violine / Imola Gombos, Violoncello / Harald Hoeren, Fortepiano). Geleitet wird das Konzert von Prof. Harald Hoeren.

Das Trio 1790 hat sich seit seiner Gründung zu einem der führenden deutschen Klaviertrios entwickelt, das die Musik auf den Instrumenten ihrer Entstehungszeit spielt. Das Jahr 1790 markiert die ungefähre zeitliche Mitte im Repertoire des Ensembles, das seinen Schwerpunkt in der Zeit zwischen den ersten Klaviertrios um 1760 und dem Ausklang der Wiener Klassik um 1820 hat. Neben einer regen Konzerttätigkeit, so zum Beispiel bei den „Brühler Schlosskonzerten“, in der „Nachtmusik im WDR3“, beim „Forum Alten Musik Köln“ im Deutschlandfunk, im Bonner Beethoven-Haus und beim „Bucharest Early Music Festival“, hat das TRIO 1790 eine Reihe von CDs eingespielt, die von der internationalen Kritik mit hohem Lob beurteilt worden sind.

Inzwischen liegt auf neun CDs die Gesamtaufnahme der Klaviertrios von Joseph Haydn bei cpo vor. Die junge Sopranistin Elisa Rabanus hat sich weitgehend auf die Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts spezialisiert. So gewann sie den ersten Preis beim „Austria Baroque Academy Music Award“ in Gmunden, Österreich. Sie arbeitet freischaffend als Solistin und als freie Mitarbeiterin für bedeutende deutsche Rundfunkchöre.

Elisa Rabanus studierte Gesang an der Hochschule für Musik und Tanz Köln – zunächst mit DiplomAbschluss in der künstlerischen Ausbildung Oper und Konzert bei Prof. Henner Leyhe. Wichtige künstlerische Impulse erhielt sie in Meisterklassen bei Barbara Schlick, Ingeborg Danz, Klesie Kelly-Moog und Ute von Garczinsky. Im Rahmen ihrer Konzerttätigkeit arbeitete Elisa Rabanus unter anderem mit den Originalklang-Ensembles Concerto Köln, Düsseldorfer Hofmusik, Le Concert Lorrain und Das Kleine Konzert und trat bei renommierten Festivals auf. Sie wirkt regelmäßig bei CD- und Rundfunkproduktionen für WDR Rundfunkchor, NDR Chor, das SWR Vokalensemble, Saarländischen Rundfunk und den Deutschlandfunk mit.

Eintrittskarten sind erhältlich im Bürgerbüro im Rathaus Schalksmühle. Vorbestellungen sind möglich unter Tel. 0 23 55/8 40. Der Eintrittspreis beträgt 14, ermäßigt 10,50 beziehungsweise 7 Euro.