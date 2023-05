Trauerkreis hat neue Leitung in Halver

Von: Ursula Dettlaff

Ruthild Osenberg-Conjer (Zweite v. links) übergab symbolisch den Schlüssel für den offenen Trauerkreis an Marielle Lauermann-Gall und Steffi Werner. Barbara Friemann und Edith Kroll. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Nach 20 Jahren mit Ruthild Osenberg-Conjer ist der Wechsel vollzogen.

Halver – Immer am ersten Mittwoch im Monat trifft sich um 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum im Haus an der Esche, Südstraße 10, der offene Trauerkreis. Seit 20 Jahren wird er von Ruthild Osenberg-Conjer geleitet. In dieser Zeit half sie als ausgebildete Trauerbegleiterin etwa 140 Menschen durch die schwierige Lebensphase.



Am Mittwoch leitete sie den Trauerkreis zum letzten Mal. Doch einfach aufzuhören, wäre für sie nicht infrage gekommen. Vor einigen Monaten fragte sie Marielle Lauermann-Gall, Steffi Werner und Claudia Dennemark-Effert, ob sie sich vorstellen könnten, den Trauerkreis zu leiten. Die drei Mitarbeiterinnen der Arche Lüdenscheid stimmten zu und hospitierten einige Male.



Am Mittwoch kamen aktuelle und frühere Teilnehmer des Trauerkreises zusammen, um über ihre Erfahrungen zu berichten. „Im Freundes- und Bekanntenkreis herrscht oft die Meinung, nach einer gewissen Zeit müsse die Trauer überwunden sein“, erzählte eine Teilnehmerin. Da helfe es ihr, mit Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben, zu sprechen. „Du bist so stark, du schaffst das.“ Diesen Satz, sagte eine Frau, könne sie nicht mehr hören. „Kopf hoch“, so brachte es Jan Conjer auf den Punkt, „ist eine unheimlich bescheuerte Bemerkung.“ In unserer Gesellschaft habe Trauer keinen Platz, meinte er. Den Anwesenden war es ein Anliegen, sich bei Ruthild Osenberg-Conjer für ihr liebevolles Zuhören und ihre tröstenden Worte zu bedanken und ebenso von den eigenen Erfahrungen zu berichten. „Wenn man hierher kommt und den anderen zuhört, schöpft man Hoffnung, weil man hört, wie sie aus diesem tiefen Loch der Trauer herausgefunden haben“, sagte eine Teilnehmerin. Getragen habe sie auch das christliche Fundament.



Symbolisch übergab Ruthild Osenberg-Conjer den Schlüssel für den offenen Trauerkreis an ihre Nachfolgerinnen. Marielle Lauermann-Gall ist Sozialpädagogin und arbeitet ebenso wie Steffi Werner in der Arche in Lüdenscheid. Dort begleiten sie Sterbende und ihre Angehörigen, spenden Hilfe und Trost.



„Wir nehmen ganz ehrfürchtig diesen Trauerkreis an. Vielen Dank, dass wir das weiterführen dürfen“, sagte Steffi Werner.