„Training auf digital gesteuertem Kurs“

Im Januar präsentierte die Firma Milon ihre Vision vom Training der Zukunft.

+ © Aktivital Hintergrund? Ausgehend von den eigenen Trainingsgeräten, z.B. den Milon-Zirkeln, möchte man alle trainingsrelevanten Daten des Trainierenden über eine zentrale Trainingssteuerungssoftware verwalten und auch Geräte andere Hersteller an dieses Konzept anbinden. Ziel dieser Unternehmung: Der Trainierende soll umfangreicher und genauer seinen individuellen Zielen näher gebracht werden, das Gespräch zwischen Trainer und Mitglied soll effektiver, zielbewusster und intensiver gestaltet werden.

Eine große Vision!

aktivital-fitness.de Im April traf sich dann die Fitnesswelt zur Welt größten Fitness-Messe der Branche, der FiBo in Köln. Auch hier stieß die Ankündigung von Milon auf das Interesse des weltweiten Fachpublikums, wurden die ersten Lösungen präsentiert und weitere angekündigt. Nur Ankündigung, Messe, Theorie und Praxis sehen dann doch anders aus. Die Vision muss irgendwo im Trainingsalltag in die Tat umgesetzt werden. Es benötigt ein ebenso visionäres Studio, wo die Saat auf fruchtbaren Boden fällt. Das Aktivital in Halver ist so ein visionäres Studio.

„Vielleicht liegt es an meiner IT-Vergangenheit, dass ich auf solche Visionen anspringe und in unserem Studio verwirklichen möchte!“, gibt Helmut Wunderlich zusammen mit seiner Frau und Inhaberin Sabine Wunderlich im Gespräch mit der Total Vital zu. So reifte im April auf der Fibo für beide der Entschluss, wir wollen durch ein neues Trainingskonzept unseren Kunden Mehrwert bieten.

Im Oktober ist es nun soweit

Die gemeinsame Vision der Hersteller und der des Aktivital wird in die Tat umsetzt. Die bestehenden Cardio-Geräte im Aktivital werden komplett ausgetauscht und durch neuartige Trainingsgeräte der Firma Matrix ersetzt. Merkmal dieser Geräte, ein großer Touchscreen löst die bisherigen LED-Anzeigen ab und bietet dem Kunden schon einen erheblichen Mehrwert im Entertainment während des Trainings. „Das ist im Ausdauerbereich gerade gefordert…“, merkt Helmut Wunderlich an, „… verbringen unsere Mitglieder doch geraume Zeit beim Training auf diesen Geräten und mit einem einfachen TV-Programm können wir niemanden mehr begeistern“.

Der eigentliche Nutzen bleibt aber dem Trainierenden erst einmal verborgen. Die Vernetzung aller Geräte und Systeme im Aktivital. Zentrales Element ist die Trainingsplangestaltung in einer zentralen Software, der Milon-Care.

+ © Aktivital Beim Start ins Training oder als Fortgeschrittener beim Erfolgstermin, werden umfangreiche Untersuchungen mit dem Mitglied durchgeführt. Dazu stehen eine Reihe von Untersuchungsgeräten wie Rücken- und Beweglichkeitsanalyse, Stoffwechsel-Test, Herzstress-Messung und ein Überblick über die genaue Körperzusammensetzung zur Verfügung.

Die Untersuchungsergebnisse werden in der Milon-Care gesammelt und stehen damit dem Trainer übersichtlich zur Verfügung. Daraus wird vom Trainer in Zusammenarbeit mit dem Mitglied und dessen persönlichen Zielen ein Trainingsplan erstellt und hinterlegt. Bindeglied ist dann die persönliche Chipkarte eines jeden Mitglieds im Aktivital.

Das Training mit der Chip-Karte im Milon-Zirkel mit den sich selbst einstellenden Geräten ist den Mitgliedern des Aktivital nicht neu.

+ © Aktivital Seit 2011 setzt das Aktivital auf diese unschlagbare Geräte Kombination. Neu ist nun, dass die Chipkarte jetzt auch bei den Cardio-Geräten (Crosstrainer, Laufband usw.) genutzt werden kann, um den Vorgaben des Trainingsplans zu folgen. Die absolvierten Einheiten und die daraus resultierenden Daten werden in der Milon-Care gespeichert. Der Trainer erhält immer ein umfassendes Bild vom absolvierten Training und kann besser beratend zur Seite stehen.

Ein weiteres High Light der Fibo kommt zeitgleich nach Halver

Nach digitalem Cardio- und Kräftigungstraining geht’s jetzt weiter zum Beweglichkeitstraining. Auch das Rücken- und Gelenkszentrum mit den Trainingsgeräten der Firma Five wird digital nachgerüstet. Kleine vernetzte Display werden formschön an den bestehenden Holztrainingsgeräten nachgerüstet. Auch dient wieder die zentrale Chipkarte, um dem Trainierenden eine genaue Anleitung zur Einstellung der Geräte und zum Trainingsablauf zu geben. Wiederum erfährt der Trainer, welche Übungen hat das Mitglied wie und in welcher Zeit vollzogen. Wie hat es sich dabei gefühlt?

Die Chipkarte wird zentraler Trainingsplan für alle Abläufe im Studio, der Trainierende kann sich permanent über seine Fortschritte auf einer Smartphone APP informieren und Einblick in seinen Trainingsplan nehmen.

Der Sinn und Zweck, den das Aktivital damit verfolgt? „Wir sind in Halver angetreten, um den Menschen einen Nutzen in Form von mehr Gesundheit und Lebensqualität zu bieten! Das ist unser Anspruch, den wollen wir erfüllen. Dafür brauchen wir moderne Konzepte, die in unserer Zeit passen!“ führt Helmut Wunderlich seine Vision aus. „Wir wollen den Mitgliedern ein Maximum an Effektivität, dabei Spaß und Unterhaltung beim Training bieten. Jeder, der bereit ist, 2 Stunden pro Woche in seine Gesundheit zu investieren, kann seine Ziele erreichen und mehr Lebensqualität erzielen.

Die persönliche Zeit mit den Trainierenden wird erhalten bleiben

+ © Aktivital Was dem Ehepaar Sabine und Helmut Wunderlich aber im Zeitalter von Digitalisierung und High Tech im Training wichtig bleibt: „Menschen gehen zu Menschen ins Training und nicht zu Maschinen oder Computern. Die digitalen Methoden sollen uns Trainern mehr Informationen liefern, aber die persönliche Zeit mit den Trainierenden im Gespräch wird erhalten bleiben. Die Zeit des Zuhörens und der Kommunikation von Mensch zu Mensch ist auch eine wesentliche Komponente beim Erreichen von Gesundheitszielen!“ führt Sabine Wunderlich aus.

Eines kann und wird die digitale Vernetzung im Aktivital nicht ersetzen, die persönliche Ansprache, die motivierenden Worte der Trainer und die familiäre Atmosphäre, welches das Aktivital ausmacht.

Weitere Informationen unter aktivital-fitness.de.