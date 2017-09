Der Tradition verpflichtet

Geflügelhof Gieseker seit 1965 auf dem Kreisch

Schon seit mehr als 100 Jahren hat sich die Familie Johanngieseker auf die Aufzucht von Geflügel spezialisiert. 1912 gegründet, zog der Betrieb 1965 auf das Gelände am Kreisch in Halver, wo der Geflügelhof Gieseker heute noch seinen Standort hat. Geführt wird der Betrieb von Johannes Johanngieseker und seinen Eltern Berthold und Susanne in dritter und vierter Generation.

Dieser Tradition fühlt sich die Familie verpflichtet. Ihr Erfolgsrezept ist eine artgerechte Ernährung sowie eine schonende Aufzucht von Gänsen, Enten, Hühnern, Puten und anderen Geflügeltieren. Dabei setzt die Familie Johanngieseker auf ihre langjährige Erfahrung.

Eigene Hühner halten

+ © Johanngieseker Der Einsatz von Schnellmastfutter und Wachstumsmitteln kommt nicht in Frage. Vor allem Hühner können ganzjährig in verschiedenen Altersklassen erworben werden – mit Blick auf den Fibromil- Skandal vor einigen Wochen rät Johannes Johanngieseker jedem, der genau wissen möchte, woher seine Eier kommen, eigene Hühner zu halten.

+ © Johanngieseker Zum Martinstag und zu Weihnachten können beim Geflügelhof Gieseker Gänse für den Festbraten bestellt werden, die auf dem Hof bei freiem Auslauf mit reiner Getreidemast ohne Antibiotika aufgezogen wurden.

