Toll Collect plant keine Kontrollsäulen an B 229

Ab dem 1. Juli wird für Lastwagen auch auf Bundesstraßen – hier die B 229 in Halver – eine Maut erhoben.

Halver - Ab dem 1. Juli müssen Lastwagen nicht mehr nur auf Autobahnen, sondern auch auf Bundesstraßen Maut bezahlen. Davon wäre dann auch der Verkehr über die B 229 betroffen.

Das Unternehmen Toll Collect, das vom Bundesverkehrsministerium mit dem Einzug der Maut beauftragt ist, geht davon aus, dass sich das Straßennetz um 40.000 auf insgesamt 52.000 Kilometer vergrößert, 30.000 Firmen mit 140.000 Fahrzeugen (ab 7,5 Tonnen) hinzukommen, die bezahlen müssen, wenn sie auf einer Autobahn oder einer Bundesstraße fahren. Das könnte auch einige Unternehmen aus Halver betreffen, die bisher nicht oder nur wenig mit dem Thema Maut konfrontiert wurden.

Zwei Möglichkeiten zur Entrichtung

Für die Entrichtung der Maut gibt es zwei Möglichkeiten: Die automatische mit der OBU (On-Board Unit), die per Funk die Daten an Kontrollbrücken und -säulen – es sollen 600 dieser blauen und vier Meter hohen Säulen aufgestellt werden, die Fotos der Lkw machen – , sowie an mobile und stationäre Kontrollstellen übermittelt.

Die Überprüfung läuft automatisch wie das Bezahlen der Maut dank hinterlegter Daten. An der B 229 sind allerdings aktuell keine Standorte für Kontrollsäulen geplant, wie Sven Ollmann von Toll Collect mitteilt. Die nächste wurde jetzt in Wermelskirchen aufgestellt.

Ebenso ist es möglich, die Maut per PC, Smartphone, Tablet – dafür gibt es mittlerweile eine App – und an einem Maut-Terminal zu bezahlen. In diesem Fall müssen die Fahrten über Bundesstraßen aber jeweils eingegeben werden. Ist man bei der Toll Collect nicht registriert, sind die Angaben über Firma, Fahrzeug und Bezahlart immer wieder anzugeben.

Automatische „Maut-Version“ bevorzugt

Die hohe Zahl an registrierten Fahrzeugen und installierten OBU verdeutlicht aber, dass die Unternehmen die automatische „Maut-Version“ bevorzugen. Ollmann bestätigt dies indirekt: Die Zahl der Maut-Preller liege unter einem Prozent. Denn die Unternehmen, insbesondere die stets unter Zeitdruck stehenden Speditionen, würden keine Zeit durch langwierige Eingabe der Mautdaten verlieren wollen.

Allerdings räumt Toll Collect ein, dass eine flächendeckende Kontrolle nicht möglich sei. Neben den (künftigen) 600 Kontrollsäulen und 300 -brücken sorgen Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr (BGV) für stationäre und mobile Kontrollstellen. Dabei orientiere man sich, erklärt Sven Ollmann weiter, an den Verkehrsströmen.

Darüber hinaus würden BGV-Mitarbeiter aber auch Betriebsprüfungen durchführen, die darüber Aufschluss geben sollen, ob Lastwagen über Bundesstraßen und Autobahnen fahren und dafür die Maut bezahlt haben.