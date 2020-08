Barrierefreiheit: Aufwendige Sanierung in der AFG-Aula

Erste Kulturveranstaltung mit neuen Toiletten

+ © Lorencic Komplette Sanierung der WC-Anlagen in der Aula. Hinzu kommt ein Behinderten-WC samt Wickelmöglichkeit. © Lorencic

Halver - Kommende Woche Mittwoch findet in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) die erste Kulturveranstaltung seit Langem statt. Ziel der Stadt ist ebenfalls, in einer Woche mit den Umbauarbeiten der Toiletten in der Aula fertig zu sein – pünktlich zum Schritt in Richtung Normalität.