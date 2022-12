„Im absoluten Blutrausch“: Hunde zerfleischen Hauskater

Von: Florian Hesse

Teilen

Zwei freilaufende Jagdhunde haben auf einem fremden Grundstück an der Stadtgrenze zu Schalksmühle eine Hauskatze regelrecht zerfleischt.

Halver - Die Besitzer der Katze wurden selbst nicht Augen-, aber Ohrenzeugen des erbitterten Todeskampfs, der sich zwischen dem Kater und den Hunden in der Gartenhütte des Grundstücks abspielte.

Den Halter der Hunde erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, das die Polizei an die Stadt Halver weitergegeben hat. Auch dem Veterinäramt des Märkischen Kreises ist der Vorgang bekannt gegeben worden als Verstoß gegen das Landeshundegesetz.



Anzeige erstattet bei Polizei, Kreis und Ordnungsamt

Das Verfahren laufe zunächst auf die Anhörung des Hundebesitzers hinaus, bestätigt Lutz Eicker vom Ordnungsamt der Stadt Halver den Sachverhalt. Zu den rechtlichen Konsequenzen lasse sich noch nichts sagen. Bei der Polizei sieht man zunächst den Tatbestand der Sachbeschädigung als erfüllt an.



Was am 1. Oktober auf dem abgelegenen Hof passiert ist, beschreibt die Besitzerin des getöteten Norwegischen Waldkaters in ihrer Schilderung gegenüber dem Veterinäramt.



Um 9.30 habe sie vor der Haustür ihrer Eltern die fremden Jagdhunde, vermutlich Dachsbracken, angetroffen, die ohne Halsband und Leine knurrend und bellend durch die Glastür den Hund ihrer Eltern anstarrten. Beide Hunde hätten „äußerst aggressiv und bösartig“ gewirkt. Sie habe das Haus daher über einen Nebeneingang betreten müssen, um ihren Mann zu Hilfe zu holen. Die Hunde hätten sich inzwischen in den Garten bewegt und dort nach Spuren geschnüffelt. Ein Besitzer sei nicht zu sehen gewesen. Sie hätten Angst auf ihrem eigenem Grundstück gehabt – um sich selbst und um ihre Hühner, Schafe und drei Katzen.



Die Jagdhunde beim Stöbern. © Stache

In ihrer Not wandte sich die Besitzerin an die Polizei. Und während des Anrufs informierte ihr Mann sie darüber, dass einer der Hunde in die Gartenhütte eingedrungen sei, in der sich der Kater aufhielt. „Der Kater ist unser im Haus lebender Freigänger gewesen. Entsprechend schlimm war es für uns, zu hören, was sich in der Gartenhütte abspielte.“



Der zweite Hund habe sich zu diesem Zeitpunkt noch vor der Hütte aufgehalten und ihren Mann daran gehindert, der Hütte näher zu kommen. Die Polizei, noch immer am Telefon, habe dringend davon angeraten, den Hunden näher zu kommen.



Nur kurze Zeit später sei eine Streife vorgefahren. Sie selbst und auch die Polizeibeamten seien dann Ohrenzeugen des erbitterten Todeskampfes im Innern der Hütte geworden: „Die Hunde waren in einem absoluten Blutrausch. Mein Mann und die Polizisten waren fassungslos“, so die Beschreibung. „Die Kehle war zerfetzt, die Hütte voller Blut“, so das Szenario nach dem Angriff auf den Kater.



Fast zeitgleich sei auf der Straße ein Auto mit Hundeanhänger offenbar „im Suchmodus“ unterwegs gewesen. Die Polizei habe daraufhin den Fahrer angesprochen, der bestätigt habe, dass die Hunde am Vorabend aus der Aufsicht eines zwölfjährigen Jungen entlaufen seien. Der eigentliche Halter befände sich im Urlaub.



Der Mann „wirkte sehr entspannt und sich keiner bedrohlichen Situation bewusst“. Er habe durch die Polizei mehrfach aufgefordert werden müssen, sich der Hunde endlich anzunehmen und habe auch unbeeindruckt gewirkt, „durch die leiser werdenden Schmerzensschreie unseres Katers“.



Bauernkatze als Ersatz für wertvollen Rassekater angeboten

Das Szenario in der Hütte voller Blut habe der Mann keines Blickes gewürdigt. Sein Angebot sei gewesen: „Falls man eine neue Katze wolle, könne man sich an ihn wenden. Er habe diverse Bauernhofkatzen zur Verfügung“, stellte er den Besitzern als Ausgleich für ihr wertvolles Rassetier in Aussicht.



Rückfragen in der Nachbarschaft hätten ergeben, dass auch dort der Haushund von den beiden Jagdhunden massiv bedroht worden sei. Und der Nachbar vermisse zudem seinen Freigängerkater, der sich immer in der Nähe des Grundstücks aufhalte.



In ihrem Schreiben an den Kreis stellt die Besitzerin des Katers zudem die Frage, ob ein Zwölfjähriger mit der Beaufsichtigung zweier scharfer Jagdhunde betraut werden dürfe. Nicht zuletzt deshalb, weil die Tiere im Umkreis offenbar „berühmt berüchtigt“ seien, wie sie dem Veterinäramt weiter mitgeteilt haben.



Einen Kontakt zum Halter der Hunde, gar eine Entschuldigung, hat es auch zwei Monate nach dem Vorfall nicht gegeben.