Tierschutzverein Halver klagt: Mehr Katzenbabys ausgesetzt

+ © Klaus Gerade einmal eine Woche alt ist der kleine Chico. Er benötigt Betreuung rund um die Uhr und muss alle zwei bis drei Stunden gefüttert werden. © Klaus

Halver - Ausgesetzt in einem Pappkarton an einer Bushaltestelle, verklebt mit Blut und die Nabelschnur hängt auch noch an dem kleinen Körper: Chico ist höchstens eine Woche alt und kann noch nicht einmal die Augen öffnen, als er gefunden und in die Obhut von Liane Kaddatz gegeben wird.