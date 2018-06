Tierschutzverein Halver-Schalksmühle beklagt Flut von Katzenjungen

Halver - Mit einer regelrechten Flut von Katzenbabys hat der Tierschutzverein Halver-Schalksmühle zu kämpfen. Inzwischen seien es nicht mehr nur die vielen im Mai geworfenen Katzenjunge, die sogenannten Maikätzchen, von denen einige dann auch ausgesetzt werden und beim Tierschutzverein landen.

„Es ist durchgehend das ganze Jahr“, sagt Petra Schrön vom Vorstand des Tierschutzvereins Halver-Schalksmühle. Im vergangenen Dezember habe man die letzten Kätzchen, die wohl im November zur Welt kamen, aufgenommen.

Neue Junge im März

Im März brachten Katzen, die in der Auffangstation schon trächtig aufgenommen wurden, bereits neue Junge zur Welt.

„Die Flut reißt nicht ab“, sagt Anja Neumaier, ebenfalls im Vorstand des Tierschutzvereins, und rechnet die momentane Katzenpopulation zusammen. 47 Katzen sind derzeit am Langenscheid untergebracht, darunter 15 Katzenjunge.

+ Dieses Kätzchen wurde in einer Mülltonne entdeckt. © Opfermann

Es sind ganz normale Fundkatzen wie ein Kater, dem der Schwanz amputiert werden musste, nachdem er damit in einen Mähdrescher geraten war, oder eine Katze, die zusammen mit ihrem Wurf in einer Mülltonne entdeckt wurde.

Darüber hinaus versucht der Tierschutzverein an mehreren Futterstellen frei lebende Katzen mit Futter anzulocken und zu fangen. „Häufig werden sie aber von den Anwohnern gefüttert, sind also satt und gehen nicht in die Fallen“, beklagt Schrön.

Darunter seien auch Jungkatzen, die man frühzeitig fangen möchte. „Die verwildern da und wenn wir sie dann erst mit drei Monaten fangen, lassen die sich nicht mehr anfassen und natürlich auch nicht vermitteln.“

"Das ist wirklich Horror"

Hinzu kommt, dass die weiblichen Jungtiere im nächsten Jahr selbst das erste Mal Nachwuchs bekämen, sodass die Population weiter anwächst. „Das ist wirklich Horror“, sagt Schrön.

Gefangene Katzen werden kastriert, es sei denn, sie sind bereits tragend und die Katzenbabys schon ausgebildet. In dem Fall bringen sie dann ihren Nachwuchs in der Auffangstation zur Welt.

+ Männerhaushalt: Die Jungkater Robbie, Ulli, Pünktchen und Anton wohnen zusammen. © Opfermann

Nach einer Frist von zwölf Wochen gehen dann Muttertier wie Junge in die Vermittlung. Die Katzenjungen sind geimpft und entwurmt, da sie fürs Kastrieren noch zu klein sind, erhalten die neuen Besitzer dafür – ebenso wie fürs Chippen – einen Gutschein.

Weitere Hilfe gesucht

Neben Leuten, die Katzen aufnehmen, sucht der Tierschutzverein, dessen etwa 20 Helfer ehrenamtlich arbeiten, weitere Unterstützung, sei es im Früh- oder Spätdienst oder nur während der Ferien. „Wir sind für jede Hilfe dankbar“, sagt Schrön und Neumaier ergänzt: „Die Tiere geben einem das doppelt und dreifach zurück.“ Der Tierschutzverein ist erreichbar unter 0 23 53/13 97 05