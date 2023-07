Schimmel und Ratten: Müssen Tiere in diesem Betrieb in Halver leiden?

Von: Florian Hesse

Herrschen in einem Betrieb in Halver schlimme Zustände? Tierschützer sehen Anlass zur Kritik, der Kreisveterinär sieht die Tiere allerdings gesund.

Halver – Was ist zulässig in der Tierhaltung, was ist gewünscht und was geht gar nicht? Es ist eine Frage, die sich immer wieder aufwirft zwischen Tierschutzskandalen auf der einen Seite und fachlichen Betrachtungen auf der anderen. Das weiß am besten im Märkischen Kreis vielleicht Amtstierarzt Dr. Jobst-Ulrich Trappe.



Auf Grundlage von Recherchen von come-on.de kümmerte er sich um einen Verdachtsfall am Rande Halvers. Bildmaterial und Informationen, die der Redaktion zu Wochenbeginn vorlagen, zeichneten ein dramatisches Bild von Zustand und Haltung der Tiere. Vier Gänse, rund 20 Hühner, zwei Mutterschafe mit vier Jungtieren leben in den wenig ansehnlichen Stallungen.

Nachkontrolle schon, doch den Tieren geht es eigentlich gut, hat der Kreisveterinär bei der nicht angemeldeten Kontrolle feststellen können. © Privat

Erkennbar ist und beschrieben werden verwesende Ratten in einem Plastikeimer, völlig zugekotete Hühnerverschläge und die Reste von Hühnern, die in einem der Gehege offenbar vom Fuchs weitgehend aufgefressen waren. Die Fütterung, so der Vorwurf, finde einmal am Tag in den Abendstunden statt. Zu fressen gebe es durchgeschimmeltes Brot. Vor nicht allzu langer Zeit seien Schafe auf der Freifläche geschlachtet worden. Und ein weiterer zentraler Vorwurf: Sowohl der Stadt Halver wie auch dem Kreisveterinäramt seien Missstände seit Juli vergangenen Jahres bekannt gewesen.



Das bestätigten Stadtverwaltung und Veterinäramt auf Anfrage auch übereinstimmend. Vier Mal im Juli und August hätten Besuche, Gespräche und Nachkontrollen stattgefunden. Der damalige Eindruck habe sich allerdings nicht mit dem gedeckt, was in den aktuellen Schilderungen vorgeworfen werde, heißt es seitens des Halveraner Ordnungsamts.



Betrieb in Halver in der Kritik von Tierschützern

Es werde aufgrund des frischen Materials zeitnah eine erneute Kontrolle dort geben, kündigte der Amtstierarzt umgehend an und machte sich selbst ein Bild. Und sein Ergebnis sieht deutlich anders aus als das, wie es sich für den Betrachter zunächst darstellt. Es offenbart, wie Dr. Trappe auch selbst offen sagt, dass es durchaus deutliche Unterschiede gebe zwischen dem, was aus tierschützerischer Sicht wünschenswert wäre und faktisch und rechtlich bei der Tierhaltung erforderlich ist.



Ganz ohne Befund ging am Ende auch der Besitzer der Tiere nicht aus dem unangekündigten Ortstermin hervor. Ihm stehe eine Nachkontrolle ins Haus, kündigte Dr. Trappe an, und zwar mit Hinblick auf das Gammelbrot und auch die Qualität des Wassers. Von einem Skandalbetrieb jedoch könne aus fachlicher Sicht keine Rede sein, so seine Feststellungen. „Die Schafe waren orientiert, kamen auf Zuruf und haben etwa einen Hektar Weideland.“ Die Gänse seien zwar im Verschlag gehalten, aber in gutem Gesundheitszustand und gut genährt.

Dass ein Blick auf 20 Hühner in einer Stallung den Außenstehenden vielleicht irritieren könne, sei nachvollziehbar. Im Vergleich zu einer Großhaltung, wo ihnen eine Fläche gerade eines DIN-A-4-Blatts zur Verfügung stehe, sei die vorgefundene Unterbringung vergleichsweise gut. „Alles entspricht den gesetzlichen Mindestanforderungen“, so das Ergebnis der Begehung, die zunächst in Abwesenheit des Besitzers stattfand, der zufällig hinzustieß, als er den Behördenbesuch registrierte.

Tierhalter in Halver im Fokus von Tierschützern: Es gibt Nachkontrollen

Im Raum steht nun die Kritik am Schimmelbrot, das der Eigentümer nun nicht einfach in die Stallung werfen dürfe. Doch auf der anderen Seite: „Da sind die Tiere gar nicht drangegangen.“ Und auch beim Wasser gibt es zwischen behördlicher und tierschützerischer Sicht Unterschiede. „Tiere brauchen kein Leitungswasser in Trinkwasserqualität.“



Das vorgefundene Brackwasser allerdings lässt die Behörde aber so nicht durchgehen. Die Ratten und das Hühneraas fand der Kreistierarzt jedenfalls nicht mehr vor. „Pflege und Ernährung gut, baulich kann man das sicher schöner machen“, bilanziert er nach der Kontrolle.

Aufgaben des Veterinärwesens Für das öffentliche Veterinärwesen sind der Schutz der Gesundheit von Tier und Mensch sowie des Allgemeinwohls übergeordnete und bestimmende Verpflichtungen. Die grundlegenden Aufgaben des öffentlichen Veterinärwesen sind:

Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere von übertragbaren Krankheiten der Tiere Schutz des Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und Schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere sowie Verhütung von Leiden Erhaltung und Steigerung der Güte von Lebensmitteln tierischer Herkunft Schutz der Umwelt vor den von Tieren sowie tierischen Erzeugnissen und Abfällen ausgehenden schädlichen Einflüssen.

