Sitzbänke lösen politische Diskussion aus

Reizthema im Rat

+ © Lorencic Neue Bänke an der Bahnhofstraße sorgen für Diskussionen in der Ratssitzung. © Lorencic

Halver - Schöner sitzen in der Innenstadt – dagegen kann eigentlich niemand etwas haben. Die jetzt erfolgte Aufstellung weiterer Bänke an der Frankfurter Straße und im Bereich des Kulturbahnhofs wird allgemein begrüßt und wurde am Montag trotzdem Reizthema im Rat.