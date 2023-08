„Witwe Bolte“ an der Heesfelder Mühle

Von: Monika Salzmann

Teilen

Markus Veith nahm seine Zuhörer am Sonntag an der Heesfelder Mühle zu einem Parkspaziergang und einer Begegnung mit Wilhelm Busch und seinen Figuren mit. © Salzmann, Jakob

„Kein Röslein ohne Läuschen“ lautet der Titel des Programms am originellen Schauplatz.

Halver – Wer kennt sie nicht, Max und Moritz, die bösen Buben, die Witwe Bolte und ihr Federvieh, Balduin Bählamm, den verhinderten Dichter, und wie sie alle heißen – die Figuren, die der humoristische Zeichner und Dichter Wilhelm Busch in seinen Bildergeschichten erfand? Beim theatralischen Parkspaziergang mit Markus Veith fanden sich am Sonntag viele seiner bisweilen komischen Käuze und seltsamen Gestalten an der Heesfelder Mühle ein, um aus dem Nähkästchen zu plaudern.



Mit Hut, Pfeife, Gehstock und schleppendem Gang verwandelte sich der Dortmunder Autor und Schauspieler, der bereits zweimal mit seinen Ein-Mann-Theaterstücken in Halver zu Gast war, in den großen Humoristen, um seinen Zuhörern im Rahmen der Halveraner Kulturzeit unter dem Motto „Kein Röslein ohne Läuschen“ aus Buschs Leben zu erzählen und seinen Figuren Leben einzuhauchen.



Begeistert zeigte er sich von der großen Resonanz, auf die sein kleiner Spaziergang im Grünen stieß. „Sensationell viele“, meinte er erfreut zu den vielen Besuchern. Da so viele mit ihm spazieren gehen und Wilhelm Busch über die Schulter schauen wollten, blieb das humorvolle Parkerlebnis auf das engere Gelände der Heesfelder Mühle beschränkt. Schrullig, „stets am Grimmen“ und hinreißend kauzig spielte Markus Veith seinen Wilhelm Busch, der – bei so vielen Mensch von der Muse ungeküsst – lieber zur Tabaksdose als zu Pinsel und Farbe griff.



Ganz im Sinne des Erfinders beließ er seinen Text nicht bei den treffsicheren Versen und Reimen des berühmten Chronisten für jedermann, sondern fand immer wieder einen Weg, mit satirischen Sticheleien, Anspielungen und eingeschobenen Pointen zu punkten – ebenso überraschend und sprachlich frech wie sein Vorbild. Selbst heutige Politiker wie Lauterbach, Scholz & Co. und Schlager wie „Atemlos“ fanden sich da unversehens in einem Wilhelm Busch-Programm.



Idyllische Plätze vor der Mühle, nahe der alten Schule, auf der großen Wiese oder vor der Scheune suchte Markus Veith bei seinem Spaziergang auf, um Wilhelm Buschs bekannte und weniger bekannte Figuren – böse Buben und teils noch boshaftere Erwachsene – mit verstellter Stimme und wenigen Requisiten in schillernden Farben zum Leben zu erwecken. Hoch amüsant verwandelte er sich in den verhinderten Dichter Balduin Bählamm, der weder im Hopfengarten noch auf dem Land die rechte Muße zum Dichten fand. Fuchsteufelswild verstrickte er Buschs Gärtner Knoll in einen erbitterten Maulwurfs-Kampf mit Spitzhacke und Spaten (Gehstock), vereitelte im Gedicht „Der Begleiter“ jeden Versuch eines Fremden, den ahnungslosen Hans zu erschlagen, verirrte sich in die Welt der Bienen und Blumen – und brachte Krokus, den Bienenbäcker, und Aurikelchen, die Kellnerin, auf immer und ewig zusammen. Bei den Blumen – Frau Taubnessel mit Hörrohr, der zickigen Frau Distel und dem Röslein mit dem Läuschen – und Max und Moritz, die der Witwe Bolte und ihren Hühnern übel mitspielten, war der wandlungsfähige Schauspieler sichtlich in seinem Element. „Und mit diesen Rotzlöffeln empfindet ihr Sympathie“, meinte er mit Blick auf Buschs bisweilen bitterbösen, schaurigen Humor.



Im kommenden Jahr gibt es ein Wiedersehen mit Markus Veith. Am 16. November tritt er dann mit einer Rezitation von Werner Sinnwells Buch „Schuttblumen“ in der Villa Wippermann auf.