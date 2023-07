Telefonmast in Ober Hürxtal steht wieder

Von: Thilo Kortmann

Der Telefonmast der Telekom steht wieder an der Löhbach und Ober Hürxtal. © Thilo Kortmann

Ein lauter Knall schreckte die Anwohner vor gut einer Woche in Ober Hürxtal und an der Löhbach auf. Ein großer Ast eines Baumes brach ab und stürzte auf die Kabel der Obermastleitungen in Ober Hürxtal und riss dabei einen Holzmast für die Oberleitungen der Telekom ab.

Halver – Trotz des Schadens funktionierte die Technik weiterhin, die Abzweigung an der Löhbach in Richtung Ober Hürxtal und Edelkirchen war allerdings zum Teil gesperrt. Das Ordnungsamt Halver beauftragte den Bauhof mit der Sicherung des Bereiches. Den Schaden der Telekom wiederum meldete ein Anwohner, nachdem dieses Bemühen des Ordnungsamtes bei der Hotline der Telekom fehlgeschlagen war. Anwohner alarmierten nur einen Tag später die Polizei, weil sie ein lautes Knacken im besagten Baum hörten, ein Ast hatte sich gelöst. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, die mit der Hubrettungsbühne die Gefahr beseitigte.

Vom Telefonanbieter hieß es im Laufe der Woche: „Wir haben den Schaden bestätigt. Der Mast wird in der laufenden Woche wieder gerichtet“, erklärte Gabriele Michalek von der Unternehmenskommunikation der Telekom. Nur wenige Tage später kam es dann zur Reparatur der Obermastleitung.

Der Lastwagen lieferte den Holzmasten für die Ober-Leitungen. © Thilo Kortmann

Der Holzmast steht nun wieder, und die Abzweigung in Richtung Ober Hürxtal sowie Edelkirchen ist wieder befahrbar. „Die Masten sind fester Bestandteil unserer Infrastruktur. Unsere Leitungen werden sowohl unter der Erde verlegt, als auch über der Erde geführt“, so Michalek.

Obermastleitungen sind in Halver keine Seltenheit. In den Ortschaften abseits der Stadt tauchen die alten Telefonmasten häufiger auf. Zuletzt gab es damit Probleme am Mesenhohl.