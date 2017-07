Besuchertag im Baumhauscamp

Das Baumhauscamp des CVJM-Kreisverbands Lüdenscheid findet bereits zum dritten Mal statt. In diesem Jahr sind 17 Helfer und 39 Camp-Teilnehmer mit dabei.

Halver - Das Baumhauscamp des CVJM-Kreisverbands Lüdenscheid lädt zum Besuchertag ein. Am kommenden Samstag, 19. Juli, von 15 bis 17 Uhr, können sich Interessierte aus Halver und Umgebung selber auf das Baumhaus oder einen Kletterparcours in luftiger Höhe schwingen.

Wer das nicht wagen möchte, kann auch vom Boden aus zuschauen. Für die Besucher steht Kuchen bereit, der Eintritt ist frei.

Das Baumhauscamp findet nun schon zum dritten Mal an dem Standort in Halver-Beisen statt. Dieses Jahr sind die 17 Mitarbeiter rund um Johannes Seidel mit 39 Teilnehmern in bis zu elf Metern Höhe unterwegs.

Neben dem reinen Baumhausbau standen für die ausschließlich männlichen Teilnehmer auch noch andere Termine auf dem Programm. Sie durchliefen verschiedene Workshops und besuchten am vergangenen Sonntag einen Gottesdienst.

„Eine Sache liegt uns aber besonders am Herzen“, sagt Johannes Seidel, der die Freizeit leitet. „Wir bitten alle Besucher auf dem ausgeschilderten Parkplatz am Beisen 2 zu parken.“ Vor Ort kümmern sich Helfer um die Regelung der Parksituation. Die Straße zum Camp selbst muss auf jeden Fall für Rettungskräfte frei bleiben, denn Seidel ist dankbar für die gute Unterstützung auch aus den Behörden.