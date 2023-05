Tausend Partygäste bei Scheunenfest mit bundesweit bekannter Coverband

Von: Monika Salzmann

Teilen

Viele Partygäste fanden den Weg zum Hof Berbecker, auf dem das Scheunenfest ausgerichtet wurde. © Salzmann, Jakob

Mit guter Musik und gut gelaunten Gästen feierte die Landjugend Halver am Pfingstsamstag ihr traditionelles Scheunenfest. Schauplatz der Mega-Party, die einmal mehr rund tausend feierlustiger Partygänger anlockte, war diesmal der Hof Berbecker.

Halver - Alles war bestens vorbereitet, um gemeinsam eine Riesenfete zu feiern. Nicht nur Jugendliche, sondern Feierlustige unterschiedlichsten Alters fanden sich zum Feiern auf dem Hof ein. Federführend für die Organisation der Traditionsveranstaltung, die Jung und Alt auf die Beine brachte, zeichnete diesmal Lukas Stache verantwortlich. Ein rund 40-köpfiges Helferteam sorgte dafür, dass die Veranstaltung in bewährter Manier reibungslos über die Bühne ging.

Mit der Band „super liQuid“, die 2014 und 2019 mit einer Auszeichnung in der Kategorie „Beste Coverband“ bundesweit auf sich aufmerksam gemacht hatte, standen gute alte Bekannte auf der Bühne. Dass sie ihr Metier verstehen, bewiesen die Musiker aus dem Großraum Siegen auf Anhieb. In der Besetzung Sandra Herman und Patrick Brast – beide Gesang – sowie Heiko Schmidt (Gitarre), Marc Adam (Schlagzeug) und Marcus Schürmann (Bass) machte die Band mit der bewährten Mischung aus Pop- und Rockrhythmen sowie brandneuen Charthits und der ein oder anderen Überraschung die Nacht zum Tag.

Scheunenfest der Landjugend in Halver Fotostrecke ansehen

Sängerin Sandra Herman, die zum dritten Mal beim Scheunenfest der Landjugend dabei war, zeigte sich dabei begeistert von der Party und der Örtlichkeit. „Ich bin ein ganz großer Fan der Veranstaltung“, bekannte sie. Entsprechend druckvoll, voller Power und Energie, heizte die Band ihren Fans ein. Deutschsprachige Gute-Laune Titel wie „Alles nur geklaut“ oder „Major Tom“ mixte die Band mit englischsprachigen Kulthits wie „Footloose“ oder „I love Rock’n’Roll“. Früher als jeder andere stimmten die Siegener da schon einmal vorsorglich auf Weihnachten ein.

Vor und nach den Bandauftritten sowie in der Spielpause übernahm DJ Cerasi am Mischpult das Kommando. Die Scheune hatte die Landjugend zuvor mit farbigem Licht in einen riesigen Dancefloor verwandelt. Passend zum sommerlichen Flair der Veranstaltung konnten sich die Besucher am Cocktailstand mit süffigen Cocktails versorgen.

Livemusik: „super liQuid“-Sängerin Sandra Herman und Sänger Patrick Brast heizten den Fans ein. © Salzmann, Jakob

Für Pommes und Currywurst war diesmal der Schlemmer-Imbiss zuständig. Weiter ging die Party am Pfingstmontag mit einem Frühschoppen, der im Zeichen der Familien stand.

Für die Kinder hatte die Landjugend dafür eigens Kinderschminken, kleine Bagger und ein lustiges „Kuh“-Wettmelken organisiert. Wie immer war die Veranstaltung perfekt organisiert – angefangen beim Thema Sicherheit bis zum Parken auf der großen, frisch gemähten Wiese.