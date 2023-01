Weiteres Farbverbot für Tätowierer

Von: Torben Niecke

Özgur Tosun bewahrt seine Tattoos an einer Wand in seinem Studio auf. © Torben Niecke

Bereits im Frühjahr 2022 ging ein Aufschrei durch die Tattoo-Szene.

Halver - Mit dem Inkrafttreten der REACH-Verordnung (» INFOKASTEN) auch für Tattoo-Farben fiel ein Großteil der benutzten Farben für die Tätowierer weg. Lediglich die Pigmente Blau 15:3 und Grün 7 bekamen eine einjährige Schonfrist. Diese endet am kommenden Mittwoch, 4. Januar. Wie kommen die Halveraner Tattoo-Künstler mit diesen Regelungen zurecht?

Kati Volkenrath ist erst seit November 2022 in Halver aktiv. Ihr Studio befindet sich in der Tanke an der Thomasstraße. Sie berichtet: „Anfang 2022 war ein Riesen-Chaos. Es war sehr schwer, an die neuen Farben zu kommen.“ Viele ihrer Kollegen hätten nur noch in schwarz-weiß gearbeitet, um auf der sicheren Seite zu sein. Sie selber habe zwar auch auf Farben verzichten müssen, aber ganz ohne ging es eben auch nicht. Der Bundesverband Tattoo habe eine Liste herausgegeben, die aufzeigt, welche Farben laut EU-Recht nutzbar sind und welche auch in 2023 noch nutzbar sein werden. „Wir als Tätowierer werden mit einem Haufen an Informationen zugeschmissen, und dann müssen wir selber gucken, wie es weiter geht“, erklärt Volkenrath.

Für viele der Farben, die im Zuge der Verordnung verboten wurden, gäbe es schon Ersatz. Bei Farben mit den Pigmenten Blau 15:3 und Grün 7 sehe die Lage anders aus. Dort stehe noch nicht fest, wie sie zu ersetzen sind oder ob sie überhaupt ersetzbar sind. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Alternativen gibt, aber solange es so bleibt, wie es ist, muss ich im Frühjahr wohl vermehrt mit Erdtönen arbeiten“, sagt Volkenrath. Es werde immer bunte Tattoos geben.



Ein großes Problem sei die Kommunikation mit den Tätowierern und auch die Darstellung nach außen. Die Kunden würden verunsichert, da viele glauben würden, bunte Tattoos seien per se etwas Schlechtes. „Vor dem ganzen Tamtam hat es keinen interessiert, was in den Farben ist, und auf einmal soll alles schlecht sein“, fasst die Tätowiererin zusammen.



Dabei verstehe sie nicht, woher die ganze Panikmache komme. „Es gibt keine Studie, die belegt, wie sich Tattoo-Farben auf lange Sicht im Körper verhalten. Wenn einer meiner Kunden Probleme mit einem Tattoo hatte, dann lag das an der Pflege“, resümiert Volkenrath. „Jeder Volljährige darf Alkohol und Tabak kaufen und konsumieren. Da gibt es kein Wenn und Aber, ob es schädlich ist. Da weiß es jeder. Bei Tattoofarben geht es aktuell darum, ob sie schädlich sein könnten, und da wird dann eine Riesensache draus gemacht“, gibt Volkenrath zu bedenken.



Dank ihres treuen Kundenstamms ist sie zuversichtlich, dass alles schon wieder in geregelte Bahnen geraten wird, auch wenn die Preisexplosion der Farben – teilweise haben sich die Preise verdoppelt – gerade nach der Corona-Pandemie und in Zeiten der Energiekrise besonders schmerzhaft sei.



„Uns bleib nichts anderes übrig, als abzuwarten und uns an die Regelungen zu halten. Wir haben keine so große Lobby wie die Kosmetik- und Pharmaindustrie“, meint die gebürtige Halveranerin. Sie arbeite mit dem, was erlaubt ist und passe sich den Regelungen an.



Einen anderen Ansatz verfolgt Özgur Tosun in seinem Studio Bullstyle an der Frankfurter Straße. Seit Beginn des Jahres 2022 tätowiert er nur noch in Schwarz-Weiß. Damit fahre er am sichersten. „Ich habe keine Lust auf diese ganzen Kopfschmerzen. Ich weiß, dass ich so wie jetzt auch nächstes Jahr weitermachen kann“, erklärt Tosun.



Eigentlich zählen farbenfrohe Watercolor- und Cover-up-Tattoos zu seinen Spezialitäten, aber in dieser undurchsichtigen Situation, wolle er auf Nummer Sicher gehen. „Ich gebe mein bestes, den Kunden trotzdem das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren. Wenn der Kunde zufrieden ist, bin ich es auch“, erklärt Tosun. Er hat sich gut mit der Situation arrangiert und wartet ab, denn irgendwann werde sich die Lage wieder normalisieren. Dann gehe es auch bei ihm wieder mit Farbe ans Werk. „Gesetz ist Gesetz“, sagt Tosun schulterzuckend.



Seine Kunden blieben ihm treu. „Gerade wird alles teuer. Die Heizung, der Strom und auch die Farben“, fasst Tosun zusammen. Das ändere aber nicht viel an den Preisen in seinem Studio. In besonderen Fällen verschenke er sogar Tattoos. „Bei schweren Krankheiten oder Verletzungen will ich helfen, dass sich die Leute wohlfühlen“, freut sich Tosun. Mit den meisten dieser Spenden erhalte er einen neuen, treuen Kunden.



Die beiden Tätowierer in Halver haben sich auf ihre Weise mit der schwierigen Situation arrangiert und hoffen, in Zukunft wieder unter gewohnten Bedingungen arbeiten zu können. Das Tätowieren als Kunst solle nicht unter den Regelungen leiden, finden sie.