Tanz in den Mai im Werkhof: "midlive" begeistert Zuhörer

+ © Salzmann Die Band „midlive“ sorgte mit ihren Songs für beste Stimmung unter den vielen Gäste in der Stage-Halle im Werkof. © Salzmann

Halver - Fröhlich und ausgelassen tanzten Halveraner und Gäste aus den umliegenden Kommunen am Sonntag in der Stage-Halle im Werkhof mit der Clubband „midlive“ in den Mai hinein.