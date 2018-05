Volles Haus bei Midlive im Kulturbahnhof

Halver - Frühlingsstimmung brach am Vorabend des Tags der Arbeit im Kulturbahnhof Halver aus: Zwar war das Wetter zum Ausklang des Aprils eher kühl und stürmisch, doch dafür lieferte die Clubband Midlive im Gebäude heiße Rhythmen, vertraute Songs und eine ansprechende Bühnenshow.

Im ausverkauften Saal kam immer mal wieder die Lust zu einem tatsächlichen Tanz in den Mai auf, aber solche Pläne stießen durch das große Interesse auf enge Grenzen.

Die Band war mit Sänger Micha Badura und Sängerin Christiane Jung sowie Matthias Kraus (Keyboard), Thomas F. Bock (Gitarre), Detlev Trester (Bass und akustische Gitarre) und Mark Bialluch (Schlagzeug) spielfreudig besetzt.

Die Musik bot einen attraktiven Längsschnitt durch die deutsche und internationale Pop- und Rockmusik der vergangenen 55 Jahre – von den „Hollywood Hills“ (Sunrise Avenue) bis zum Sauerland-Lied. Schon sehr bald sorgten zwei mitreißende Klassiker für Stimmung und animierten zum Mitsingen: „Don’t you“ von den Simple Minds und das unvergängliche „You ain’t seen nothing yet“ von drei Herren namens Bachmann, Turner und Overdrive.

„Atemlos“ ging es weiter durch den Abend, der von Millionen Lichtern erhellt wurde und in dem die Liebe nach tausend Berührungen endlich eine Chance bekam. Barclay James Harvest priesen in einer wunderbaren Hymne den Herrn der Welt, der von Himmel herabstieg, um die Menschen zu erlösen. Die Beatles repräsentierten die frühen Jahre dieser Pop- und Rockgeschichte mit „Let it be“ und „Hey Jude“. Für jeden war einiges dabei.

Und mit den etwa 40 Titeln hatten die Musiker von Midlive genügend Noten mitgebracht, um den Tanz in den Mai tatsächlich bis zum Beginn des Tags der Arbeit in Schwung zu halten.