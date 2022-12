Talentschmiede in Halver: Song für Dortmunder U komponiert

Von: Björn Othlinghaus

Pascal Sahm und Robin Brunsmeier (v.l.) arbeiteten beim Workshop intensiv zusammen. © Björn Othlinghaus

Den Halveraner Robin Brunsmeier, den Burbacher Musik-Produzenten, DJ und Songwriter Pascal Sahm, Schlagzeuger Felix Graf und Fotografin Milena Schmidt verbindet die Leidenschaft und Begeisterung für die Musik. Da sie diese gerne an andere weitergeben möchten, haben die vier Kreativen die „Talentschmiede“ gegründet, in der sie vor allem junge Leute für die Musik und das Schreiben von Songs begeistern möchten.

Halver – Zu einem ersten Workshop-Angebot trafen sich die Macher der Talentschmiede und interessierte Personen jeden Alters am Samstag erstmals im Studio der „Sound Bäckerei“ in der Heesfelder Mühle. Eingeladen waren Menschen jeden Alters, die Lust hatten, einmal gemeinsam einen Song zu schreiben und die dafür notwendigen Arbeitsabläufe näher kennenzulernen. „Später werden wir dann allerdings direkt zu unserer Zielgruppe gehen, zum Beispiel in die Schulen, in die Jugendtreffs oder zu den Menschen nach Hause“, erklärt Robin Brunsmeier.

Beim Schreiben und Produzieren des Songs war jeder involviert und konnte seine Ideen einbringen. © Björn Othlinghaus

Zur ersten Veranstaltung der „Talentschmiede“ war die Resonanz allerdings überschaubar, wobei die Teilnehmer noch stärker von der Workshoparbeit profitieren konnten. Mit dabei waren neben Robin Brunsmeier, Pascal Sahm und Milena Schmidt unter anderem Ronja Niggeloh (Gesang, Gitarre) sowie Tobias Bersuck aus Halver, der vor allem am Text beteiligt war. Gemeinsam mit den Kreativen von der Talentschmiede erarbeiteten die Teilnehmer einen Song, der als Erkennungsmelodie für den „Familiensonntag“ im Dortmunder U bestimmt ist - die Verantwortlichen dort hatten das Lied bei Robin Brunsmeier, der dort schon öfters als Musiker aktiv war, in Auftrag gegeben. „Zunächst haben wir bereits am Freitag den Schlagzeug-Beat aufgenommen und dann die Keyboard-Passagen und die Gitarren eingespielt“, so Produzent Pascal Sahm.

Im Anschluss beschäftigten sich die Teilnehmer dann mit dem Schreiben des Textes, wobei zunächst der Refrain verfasst und aufgenommen wurde, und dann das Gleiche mit den Strophen passierte. Die Gesangsparts wurden von verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern übernommen - zunächst sang Robin Brunsmeier den Refrain, bei den Strophen kam dann unter anderem Ronja Niggeloh zum Einsatz, aber auch Jana Scholz-Mohrmann, Inhaberin des Café Heimatliebe, kam als Sängerin zum Einsatz. Ferner gesellte sich später noch der Saxophonist Rudolf Nauhauser zum Workshop dazu und musizierte bei der Aufnahme mit. Zum Abschluss fand eine kurze Präsentation statt. „Wir alle sind sehr zufrieden mit dem Song, den wir gemeinsam geschrieben haben“, erklärte Robin Brunsmeier abschließend. Der erste auswärtige Workshop der Talentschmiede findet am morgigen Dienstag, 13. Dezember, ab 16 Uhr im Jugendzentrum Schalksmühle am Wansbeckplatz 1 statt. Alle Jugendlichen sind zu der Veranstaltung eingeladen.