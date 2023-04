Tag der offenen Tür: Reinschnuppern bei der Feuerwehr in Halver

Von: Maximilian Birke

Jörn Maximowitz und seine Feuerwehr-Kameraden laden ein zum Tag der offenen Tür. © Maximilian Birke

Am Sonntag, 23. April, ist es soweit, dann gibt die Freiwillige Feuerwehr Halver Einblicke in ihre Arbeit. Von 11 bis 17 Uhr lädt sie zu einem Tag der offenen Tür in das Gerätehaus Stadtmitte an der Thomasstraße ein.

Halver - An diesem Tag sollen interessierte Bürgerinnen und Bürger Einblicke in die Tätigkeit der Feuerwehr Halver bekommen. Unter anderem ist dafür eine Fahrzeugschau geplant.

Vom Mannschaftstransportwagen über Tanklöschfahrzeug und Hilfeleistungslöschfahrzeug bis hin zum Gerätewagen, Logistik und der Hubrettungsbühne: Die Löschzüge der Feuerwehr Halver verfügen über ein vielfältiges und umfassendes Repertoire an Einsatzfahrzeugen.

Für Blaulichtliebhaber wird es also sicherlich einige interessante Dinge zu sehen geben. Wie das Equipment im Einsatzfall verwendet wird, das soll die Jugendfeuerwehr im Rahmen einer Einsatzübung beim Tag der offenen Tür demonstrieren. Auch für Kinder wird es auf dem Gelände des Löschzugs Stadtmitte einige Angebote geben, betont Jörn Maximowitz.

So könnte die Veranstaltung durchaus ein interessanter Zielort sein, für einen Familienausflug am Sonntag, 23. April. Fehlen darf auch die Verpflegung nicht: Die Feuerwehr Halver werde für Pommes, Fleisch und Würstchen vom Grill sowie Kaltgetränke sorgen. Wer es lieber süß mag, darf sich auf ein Kuchenangebot freuen. Passend dazu gibt es Kaffee.