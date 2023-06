Kita feiert internationales Sommerfest

Von: Ursula Dettlaff

Große Sprünge machten die Kids beim Sackhüpfen. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Tänze und Spielstationen, süße und deftige Köstlichkeiten, Hüpfburg und Schminkstand: Etwa 370 Kinder, Eltern und Großeltern feierten am Samstag ein internationales Sommerfest an der DRK-Kita Juno.

Halver – „Zu Beginn führten Kinder aus allen acht Gruppen etwas vor“, erklärte Kita-Leiter Christian Tide. Zum afrikanischen Kontinent zeigten sie zum Beispiel einen Tanz aus dem Musical „König der Löwen“. Danach vergnügten sich die Mädchen und Jungen an den verschiedenen Spielstationen. Eine der Attraktionen war natürlich die Hüpfburg. Gleich nebenan ging es um Zielsicherheit beim Dosenwerfen.

„Ich möchte ganz viel Zuckerwatte“, bestellte Emma an einem der Stände. Während sie die süße Leckerei verspeiste, hatte sie bereits die nächste Köstlichkeit im Blick: Slush-Eis. Die Organisatoren hatten die Turnhalle in eine Cafeteria umgewandelt. Dort war es nicht nur angenehm kühl, sondern das Büfett ließ zudem keinerlei Wünsche offen: Das Angebot reichte von Melonenschiffchen über Weintrauben und Minimöhren bis zu Kuchen und Pizzaschnecken. Unweit des Eingangs brutzelten derweil Würstchen auf dem Grill.

Ein bisschen Geduld war am Schminkstand gefragt. Aber was tut man nicht alles, um in die Rolle eines hübschen bunten Schmetterlings zu schlüpfen? Großen Spaß hatten die Kids auch beim Sackhüpfen. Dem einen oder anderen kleinen fiel der Rückweg sichtlich schwer. Da kamen dann die Papas, nahmen die Griffe der bunten Säcke, hievten die Kids daran in die Luft und halfen ihnen ins Ziel. Denn schließlich stand nicht die Schnelligkeit, sondern der Spaß im Vordergrund.

Überall auf dem Gelände waren Sonnensegel gespannt, sodass jeder ein schattiges Plätzchen finden konnte. Eltern und Großeltern nutzten das Fest zu Gesprächen. Am Ende wartete dann die wohl schwierigste Aufgabe auf die Kinder: Sie durften sich einen Preis aussuchen. Da gab es lustige Frösche, die Seifenblasen pusten konnten, Delphine mit Eieruhr vieles mehr – kein Wunder, dass die Wahl schwerfiel. Durch das Spielzeug werden sich die Kinder noch eine ganze Weile an das bunte Fest erinnern.