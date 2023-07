Wieder Russische Kriegssymbole an Flüchtlingstreff

Von: Sarah Lorencic

Das erste Z-Symbol am Flüchtlingstreff in Halver wurde von den Vereinsmitgliedern übermalt. Fast ein Jahr später wurde die Tat wiederholt. Dieses Mal ist es nicht nur ein Z, sondern auch ein V und ein O, die auf die Wand geschrieben wurden. © Lorencic/Kortmann

Wieder russische Schmiererei, die den Krieg gegen die Ukraine befürworten. Aber die Flüchtlingshilfe lässt sich nicht einschüchtern.

Halver – Es war im September 2022, als an der Außenwand des Flüchtlingstreffs Move an der Von-Vincke-Straße ein Z geschmiert wurde, das den Krieg gegen die Ukraine befürwortet. Das Z steht für die russischen Worte „Za Pobedu“, also „für den Sieg“. Nicht immer ist das Z-Symbol eindeutig, in diesem Fall war es das aber, wie es auch Ramona Arnhold, Pressesprecherin der Polizei Hagen, sagte.

Die Schmierereien haben die Ehrenamtler des Begegnungstreffs in Abstimmung mit dem Vermieter des Hauses im Herbst 2022 übermalt und somit unkenntlich gemacht. Jetzt aber wurde dieses wieder überschrieben mit den Buchstaben Z, V und O. Das „V“ steht für den Ausdruck „unsere Stärke liegt in der Wahrheit“ und tauchte ebenfalls im vergangenen Jahr an einer Bushaltestelle am Schulzentrum in Verbindung mit „Za Pobedu“ auf. Z, V und auch O sind Symbole, die auf Militärfahrzeuge geschrieben werden. Das Z gibt an, dass die Streitkräfte aus dem Militärbezirk West kommen, das V markiert die russische Marineinfanterie und das O Streitkräfte aus Weißrussland.

Nicht das erste Mal: Am Move prangte schon einmal ein Z (linkes Bild) auf der Wand des Gebäudes. Schnell wurde es damals übermalt (rechtes Bild). © Lorencic, Sarah

Im Move treffen sich regelmäßig Flüchtlinge, um sich auszutauschen oder für Deutschkurse. Seit dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine sind auch viele Ukrainer an der Von-Vincke-Straße, wie Heidi Diebschlag, stellvertretende Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Halver, sagt. Sie ärgert sich über die wiederholte Tat an der Hauswand.

Deutliche Worte findet auch Friedhelm Pawlofsky, Vorsitzender der Flüchtlingshilfe. „So etwas gehört nicht an diese Wand, so etwas gehört an gar keine Wand“, sagt der Halveraner, der den wiederholten Fall „sehr enttäuschend“ findet. Man werde sich jetzt innerhalb des Vereins um eine Entfernung oder Übermalung kümmern. Klar sei, sagt Pawlofsky, dass diese Botschaften die Arbeit des Vereins nicht beeinflussen werden. Ob es sich über eine politische Meinung oder doch nur jugendlichen Leichtsinn handele, könne nur gemutmaßt werden, sagt er. In jedem Fall sei es traurig, dass solche Symbole, die einen Krieg befürworten, an Wände geschrieben werden.