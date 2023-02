Surfen im Schneckentempo: Eins von fünf Häusern beim 6. Call der Telekom dabei

Von: Thilo Kortmann

Lars und Elke Steffen surfen im Schneckentempo. Ihre Internetverbindung ist so langsam. Homeschooling ist kaum möglich. © Thilo Kortmann

Es gibt immer noch Randlagen in Städten, in denen die Uhren anders ticken. Ganz besonders auch beim Internet. So wie im Mesenhohl in Halver.

Halver – Die alte Parkuhr ist ein Gag vor dem Haus am Mesenhohl. Ein Relikt aus der analogen Zeit, das aber zu der technologischen Entwicklung im Randbezirk passt. Insbesondere schnelles Internet ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Ganz besonders eben in den kleineren, außerhalb gelegenen Stadtgebieten wie Mesenhohl, dort wo die neuen Wohngebiete Herksiepe und Schillerstein entstehen sollen.

Obermastleitungen

Im Mesenhohl stehen fünf Häuser, die nicht nur langsame Leitungen haben, sondern sich auch mit Wasser aus dem eigenen Brunnen selbst versorgen müssen, weil sie nicht an das städtische Netz angeschlossen sind. Zum Teil sind es alte Bauernhöfe, fast 200 Jahre alt. Sogar alte Obermastleitungen versorgen das eine oder andere Haus. Eine technologisch rückständige Gegend also – und das nur wenige Meter vom Linger Weg entfernt. Dort stehen moderne Einfamilienhäuser. Und genau dort haben jetzt die Arbeiten der Telekom zum sogenannten 6. Call begonnen, um den Randbezirk mit Glasfaser zu versorgen. Dafür wird der Bürgersteig aufgerissen, um für Highspeed-Internet zu sorgen oder es wenigsten anzubieten.

Aufgerissene Erde gibt es im rund 100 Meter Luftlinie entfernten Mesenhohl nicht. „Vor rund fünf Jahren haben die hier schon mal Glasfaser verlegt. Aber leider am Mesenhohl vorbei“, sagt Elke Steffen, die mit Ehemann Lars und ihren drei Kindern im Haus am Mesenhohl 2 wohnt. „Die Leitungen gingen nach Oeckinghausen“, fügt sie hinzu und schüttelt den Kopf. Und beim 6. Call sei man jetzt auch nicht mit dabei, so Steffen. Manchmal fühle man sich hier wie bei den Schildbürgern.

Die Arbeiten der Telekom zum 6. Call haben begonnen. Dafür wird der Bürgersteig am Linger Weg aufgerissen. © Kortmann, Thilo

Deshalb wollten sie nun das Glasfaserangebot von O2 nutzen. Die nächste und einzige Möglichkeit. „Wenn man sich bis Mai dafür entscheidet, entfallen die Anschlussgebühren von rund 800 Euro“, sagt Lars Steffen. Es gebe keine Alternative, sagt er. Die legten die Glasfaserkabel sowieso bis zu den Grundstücken. Bislang habe man nur eine Alice-Leitung mit 1500 MBit/s. Was so eine Verbindung bedeutet, wenn man bei einer Videokonferenz von zuhause teilnehmen möchte, merkten die Steffens dann auch direkt mal wieder bei der O2-Info-Veranstaltung zum „grünen Glasfaserkabel“ im AFG. „Die Verbindung ist komplett zusammengebrochen, als bei uns ein Anruf einging. Das ist eine Katastrophe hier mit dem Internet“, sagt Elke. Und nicht nur das: Überall Funklöcher, „da kommt es nur auf wenige Meter an, wo man sich befindet“.

„4G und zwei Balken. Das ist hier die Realität“, sagt Lars nur dazu. Besonders spürbar sei die langsame Verbindung, seitdem die Kinder vermehrt Tik Tok und Youtube nutzen würden, Angebot also mit Bewegtbildern. Auch das Homeschooling während Corona sei eine besondere Herausforderung gewesen, „wenn das dann immer abstürzt“. Homeschooling, sagt die Mutter von drei Kindern, „war extrem nervig“. „Man muss sich heute zu helfen wissen, auch in anderen Bereichen“, sagt sie.

Die Telekom vertröstet die Seidels seit Monaten. © Kortmann, Thilo

Wie eine Satire sei die Tatsache, dass nur das Haus Mesenhohl 5 beim 6. Call mitmachen dürfe. Das Haus steht nur 100 Meter entfernt, dort lebt das Ehepaar Seidel. Eine alte Obermastleitung sorgt dort noch für eine Verbindung. Besser: sorgte. Doch zunächst zurück zu den Steffens. „Vom Bund heißt es, man sei versorgt. Deshalb gibt es keine Förderung für eine Glasfaserkabelverlegung der Telekom“, erklärt Lars, der wie Elke für die Stadt Hagen arbeitet. „Man fühlt sich manchmal leicht verarscht.“ Und dieselbe Gefühlslage haben die Seidels. „Unser Festnetz ist seit November 2022 plötzlich tot. Vorher gab es nie Probleme. Seit über 30 Jahren nicht“, empört sich Marion Seidel. Jetzt plötzlich sei man seit sechs Monaten komplett vom Netz und damit „irgendwie von der Außenwelt“ abgeschnitten. Seit November rufe sie schon fast täglich bei der Telekom an. „Immer wieder werden wir vertröstet oder man kommt gar nicht durch. Oder ich werde nach Mannheim weitergeleitet.“ Oft habe sie zudem den Eindruck, dass die Mitarbeiter von der Telekom-Telefon-Auskunft am anderen Ende der Leitung „null Ahnung haben“. Oder halt ne lange Leitung.

Plötzlich kein Festnetz mehr

„Wir möchten gar kein Internet. Was sollen wir mit so einem schnellen Glasfaser? Uns reicht das normale Telefon“, sagt die 72-Jährige. Deshalb habe man sich zunächst, und zwar zufälligerweise auch im November, gegen eine Teilnahme an diesem Call gegeben. „Was für ein Zufall, dass kurz danach unser Festnetz tot war“, sagt sie und lächelt. Zwischenzeitlich seien weiße Fahrzeuge vor Ort gewesen, unter anderem mit französischem Kennzeichen. Irgendwelche Mitarbeiter hätten Messungen an der Obermastleitung vorgenommen und seien dann wortlos wieder gefahren. „Was wollen die denn aus Frankreich hier?“, fragt sich die Seniorin.

In einem Telekom-Shop waren die Seidels auch schon, um sich beraten zu lassen, um sich Hilfe zu holen. „Wir brauchen doch Festnetz“, sagt Ehemann Manfred. Daraufhin habe ihnen der Mitarbeiter einen Router samt Vertrag „angedreht“. „Der Router zeigt von Beginn an nur Störung an, die rote Lampe leuchtet“, erklärt der 79-Jährige.

Wir möchten gar kein Internet. Was sollen wir mit so einem schnellen Glasfaser? Uns reicht das normale Telefon.

Und weil das alles nicht funktioniere, mache man jetzt doch beim 6. Call mit. Jetzt hätte die Telekom doch erreicht, was sie wollte, findet Marion. Der Enkel kümmere sich nun darum. „Irgendwie fühlen wir uns dazu gezwungen“, sagt sie. Aber man sei ja nicht alleine mit der toten Leitung. Auch andere Bürger, die an die Obermastleitung angeschlossen sind, hätten seit sechs Monaten keine Festnetzverbindung mehr, weiß Marion. Für den Notfall hat sie sich jetzt ein iPhone besorgen lassen, „aber nur mit Prepaid-Karte. Ich will keinen Vertrag.“ Ihr Mann habe auch nur zur Not ein ganz altes Handy.

Marion Seidel vor ihrem Haus am Mesenhohl 5. Im Hintergrund die alte, jetzt tote Obermastleitung zu sehen. © Kortmann, Thilo

Ausgerechnet die einzigen Anwohner am Mesenhohl dürften beim 6. Call der Telekom mitmachen, die eigentlich gar nicht wollten, sagt Lars Steffen. Das ist die Ironie dieser Glasfaser-Geschichte. Aber weil die Steffens gerade solche Probleme mit viel Humor nehmen, haben sie eine alte, ausrangierte Parkuhr vor ihrem Haus aufgestellt. Für ein Schwätzchen einen Euro. Eine lange Leitung ist dann aber schlecht und wird teuer. „Für Journalisten ist es umsonst. Außerdem hast du keine lange Leitung“, sagt Elke und grinst. Für Internet-Fachleute mit langer Leitung sieht es dagegen schon eher schlecht aus.