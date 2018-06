Summerfest am 7. Juli in Halver

Halver - Es soll wieder ein Spektakel werden: Am 7. Juli findet von 10 bis 23 Uhr das Summerfest der Hardcore Help Foundation im Rathauspark statt. Namhafte Künstler werden auftreten. Und das alles für den guten Zweck.

Das Line-Up, also die Liste der teilnehmenden Bands, klingt vielversprechend: Insgesamt 21 Künstler werden während des Festivals auftreten. „Da ist alles vom Singer/Songwriter bis zu Musikern aus dem Death-Metal und Hardcore-Bereich dabei“, erklärt René Pajer, Mitglied der Hardcore Help Foundation.

Neben der bestehenden Bühne wird auch noch eine zweite aufgebaut. Viele der Musiker sind zum ersten Mal dabei. „Ab und an kommt mal eine Band, die vorher schon da war. Wir schauen aber, dass eigentlich immer neue Bands dabei sind“, erläutert Pajer. Der Eintritt zum Summerfest ist frei. Man wolle „etwas zurückgeben“ an all die Unterstützer der Foundation.

Besucher aus dem Ausland

Das eintägige Festival ist weit über die Stadtgrenzen Halvers bekannt: Zu den vergangenen Veranstaltungen kamen immer mehr als 1000 Leute. „Wir hatten schon ein Jahr, da waren 1200 Besucher da, es gab aber auch schon Jahre, da kamen mehr als 3000 Leute.“

Besonders beeindruckend: Die Besucher kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, manche sogar aus dem europäischen Ausland.

Spende an soziale Projekte

Alle Helfer und Organisatoren arbeiten ehrenamtlich für das Festival. Und auch die Künstler verzichten auf eine Gage. Denn die Veranstaltung ist für den guten Zweck. Das Geld, das aus Getränke- und Essensverkauf übrig bleibt, wird an soziale Projekte gespendet. Diese können in der Region sein, aber auch überregional.

Momentan sammelt die Hardcore Help Foundation Geld für die Anschaffung von Wasserfiltern in Entwicklungsländern. Im vergangenen Winter habe man außerdem die Obdachlosen-Hilfe unterstützt. „Wir sind durchaus in der Lage, schnell und unbürokratisch zu helfen“, sagt Britta Müller, ebenfalls Mitglied bei Hardcore Help.

Toilettenwagen und Bauzäune fehlen noch

Bis zum Festival am 7. Juli gibt es nun noch einiges zu erledigen. Ein Toilettenwagen und Bauzäune werden noch dringend benötigt. Um die Kosten möglichst gering zu halten, ist man auf die Mithilfe beispielsweise von Unternehmen angewiesen. Außerdem weisen die Organisatoren daraufhin, dass am Festival-Tag ab 10 Uhr die Thomasstraße für 24 Stunden gesperrt wird.

Weitere Informationen zu dem Verein, dessen Arbeit und dem Festival gibt es unter www.hardcore-help.org.