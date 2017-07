Summerfest im Halveraner Rathauspark

Halver - Die abschließenden Vorbereitungen sind erledigt, die Wetterprognose verspricht gute Bedingungen und die Vorfreude ist auf allen Seiten groß: Viel besser könnten die Voraussetzungen vor dem 4. Summerfest der Hardcore Help Foundation am Samstagabend im Halveraner Rathauspark nicht sein.

Ab 12 Uhr öffnet das Festivalgelände für knapp zehn Stunden wieder seine Pforten und wartet bei freiem Eintritt mit viel internationalem Flair auf, dass im dritten und letzten Teil der kleinen Serie des Allgemeinen Anzeigers zur Vorstellung der Künstler im Mittelpunkt steht.

Denn wie in den Jahren zuvor hat der Verein aus Lüdenscheid auch dieses Mal zahlreiche Künstler aus den Bereichen Rock, Punk, Metal und Hardcore aus ganz Europa und weiteren Teilen der Welt nach Halver geholt. Dabei spielen alle Künstler auch bei der vierten Auflage des Summerfest ohne Gage, um die Projekte der Hardcore Help Foundation zu unterstützen. Besonders im Fokus steht 2017 das Water is Life-Projekt für Brunnenbau, für das die Erlöse des Festivals und mögliche Spenden genutzt werden sollen. Einen Teil dazu beitragen soll auch die Tombola, bei der es neben Schallplatten und verschiedenen Sachpreisen auch Konzert- und Festivaltickets zu gewinnen gibt. Für die Verpflegung stehen unter anderem wieder die Belgier von Just like your Mom bereit, die rein veganes Essen anbieten.

Ebenfalls aus Belgien nach Halver zieht es die Band Moments. Dabei ist das Quintett aus Tessenderlo seit der Gründung 2011 fast ohne Pause auf Bühnen in ganz Europa unterwegs. Dabei unterhalten Moments die Zuhörer vor allem mit ihrem melodischen Hardcore, bei dem ruhigere Passagen eher selten sind. Stattdessen geben die fünf Musiker fast pausenlos Vollgas und werden in Halver unter anderem auch ihre aktuelle Single „Heartless“ zum Besten geben.

Auch als Quintett unterwegs ist die britische Metalhardcore-Formation Polar. Die aus der englischen Grafschaft Surrey in den Rathauspark reisenden Musiker sind bereits seit fast einem Jahrzehnt als Gruppe vereint und haben sich seitdem vor allem mit ihren markanten Stimmen einen Namen gemacht. War der Stil von Polar zudem in der Anfangszeit vor allem von typischen Hardcoreelementen geprägt, sind spätestens seit der Veröffentlichung des Albums „Shadowed by Vultures“ im Jahr 2014 auch zunehmend stark melodische Stücke zu hören, die auch heute präsentiert werden.

Als einer der Hauptkünstler des Tages feiern unterdessen Ays ihre Premiere beim Summerfest. Die fünf Musiker aus dem rheinischen Wegberg, die sich vor 15 Jahren zusammenfanden, haben ihre Wurzeln im Punkrock und haben sich im Laufe der Zeit aber auch immer wieder im Hardcore bereits wiedergefunden. Statt auf große Alben zu setzen, hielten es Ays in ihrer Laufbahn immer im kleineren Rahmen und veröffentlichten zumeist nur EP mit fünf bis sieben Liedern. Ihr letztes veröffentlichtes Werk „World Unknown“ vom März dieses Jahres wird sicher heute mit dem ein oder anderen Song den Weg auf die große Bühne in Halver finden.

Nur bedingt Neuland ist der Halveraner Rathauspark für die Schweden von City Keys. Zwei Mitglieder der skandinavischen Gruppe waren bereits mit ihrer früheren Band Anchor zu Gast beim Summerfest der Hardcore Help Foundation. Mit ihrer Musik bringen City Keys eine Mischung aus Hardcore und Metal nach Halver, die sich zuweilen Düster und Schwerlastig anhört. Damit passt der instrumentale Teil aber gut zu den Texten der Band, die sich vor allem mit den Schattenseiten der Welt und heutigen Gesellschaft beschäftigt.

Die Ehre als erste chilenische Band beim Summerfest aufzutreten gebührt heute Sendero. Seit vier Jahren sind die vier Musiker aus Südamerika gemeinsam unterwegs und präsentierten sich mit Hardcore, der ganz vom Stil der 90er Jahre geprägt ist. Zudem sind die Einflüsse von Bands wie Point of no Return nicht zu verkennen.

Komplettiert wird das Line-Up des Summerfest der Hardcore Help Foundation durch Hexis aus Dänemark. Mit ihrer Mischung aus Hardcore und Black Metal sind die Kopenhagener seit ihrer Gründung 2010 bereits durch die ganze Welt gereist und werden diesen Mix heute in Halver als Abschlusskünstler auf der Second Stage zum Besten geben.