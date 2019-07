Mehr als 1000 Besucher beim Summerfest

17 Bands rocken den Rathauspark in Halver

+ © Baankreis Post Wave Punk gab es mit der deutschen Gruppe „Kontrolle“. © Baankreis

Halver - Die Musik, die am Samstag aus dem Rathauspark schallte, traf nicht zwingend den Geschmack aller Bürger. Dass das Summerfest der Hardcore Help Foundation dennoch eine Bereicherung und ein großer Erfolg in Halver ist, zeigte sich auch bei der mittlerweile sechsten Auflage einmal mehr.