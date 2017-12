Suche nach Schiedsmann oder -frau

Halver - Die Stadt Halver sucht nach einem neuen Schiedsmann für den Schiedsmannbezirk 1 und einen stellvertretenden Schiedsmann für den Bezirk 2.

Der in der Ratssitzung am 2. Mai 2016 gewählte Schiedsmann Veith Schmidt wird das Amt aus beruflichen Gründen zum Ende Januar 2018 niederlegen. Interessierte Bürger können sich um das Amt der Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk I und als Stellvertreter für den Schiedsamtsbezirk II bewerben.

Dazu müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Schiedsmann beziehungsweise Schiedsfrau kann nicht sein, wer in Folge Richterspruch öffentliche Ämter nicht ausüben darf oder unter Betreuung steht. Schiedsmann oder Schiedsfrau soll nicht sein, wer. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in dem Schiedsamtsbezirk nicht seinen Wohnsitz hat oder durch sonstige gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist.

Die Schiedsperson wird durch den Rat der Stadt Halver auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Sie ist ehrenamtlich tätig. Sie untersteht der Aufsicht des jeweiligen Amtsgerichtes. Sie ist zuständig für Schlichtungsverfahren über bestimmte streitige Rechtsangelegenheiten bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen. Es erfolgt eine Schulung durch den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, der auch für die Beantwortung von Fragen während der Ausübung der Schiedsamtstätigkeit zur Verfügung steht.

Bewerbungen für die Tätigkeit als Schiedsperson sind bis zum 22. Januar .2018 an die Stadtverwaltung Halver, zu Händen von. Larissa Arnold, Thomasstraße 18, 58553 Halver, zu richten.