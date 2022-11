Optimismus nach OVG-Urteil: Windrad in anderthalb Jahren?

Von: Florian Hesse

Seit Jahren kämpft der Investor SL Naturenergie um eine Windkraftanlage in Halver (Symbolbild). © Daniel Karmann

Der potenzielle Betreiber hofft auf eine positive und möglichst zügige Entscheidung des Märkischen Kreises. Im Idealfall könnte dann schon in anderthalb bis zwei Jahren Strom aus Wind bei Schöneberge gewonnen werden.



Halver - Zu dieser zeitlichen Einordnung kommt Klaus Schulze Langenhorst, Gründer und Geschäftsführer der SL Naturenergie, die sich seit Jahren um die Genehmigung für eine Windkraftanlage bei Schöneberge, genaue Örtlichkeit „Auf dem Sundern“, auf 432 Metern Höhe über Normal Null bemüht.

Am Donnerstag vergangener Woche ist SL Naturenergie dabei den vielleicht entscheidenden Schritt vorangekommen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat dem Märkischen Kreis als Genehmigungsbehörde auferlegt, den Antrag neu zu prüfen, den der Kreis im April vergangenen Jahres abschlägig beschieden hatte. Als Grund benannt waren artenschutzrechtliche Bedenken insbesondere mit Blick auf das Vorkommen des Schwarzstorches und des Rotmilans.



Die Urteilsbegründung steht noch aus. Bekannt wurde aber aus der mündlichen Verhandlung vom Donnerstag, 27. Oktober, dass der Kreis neu zu prüfen habe und dabei eine Nebenbestimmung berücksichtigen müsse: Die artenschutzrechtlichen Bedenken könnten unter Umständen ausgeräumt sein, wenn der Betrieb der Anlage vom 21. Februar bis zum 10. August von Beginn bis Ende der Dämmerung zum Schutz der Vögel eingestellt würde.



Er gehe davon aus, dass ein rentabler Betrieb des Windrads auch mit den genannten Abschaltzeiten möglich sein werde, sagt auf Anfrage Klaus Schulze Langenhorst. Offen sei, ob tatsächlich eine derart umfängliche Abschaltung erforderlich sein werde, so der Geschäftsführer, der sich seit zehn Jahren um die Genehmigung bemüht, eine solche Anlage errichten zu können.



An beiden erhofften Standorten, zunächst in einer offenbar ungeeigneten Vorrangzone bei Engstfeld, danach in Schöneberge, war SL Naturenergie am Kreis und wesentlich auch an der Stadt Halver gescheitert. Die Stadt Halver hat inzwischen aber ihre Blockade aufgegeben und kämpft nicht mehr juristisch um eine Ausschlusswirkung der Vorrangzone Engstfeld für andere Projekte auf Stadtgebiet. Aufgegeben hatte die Stadt eigentlich erst, weil das Festhalten an dieser Rechtsposition bedeutet hätte, dass ein angedachtes eigenes Windkraftprojekt bei Schwenke damit auch blockiert gewesen wäre.



Gegen das aktuelle OVG-Urteil werde man aller Voraussicht nach nicht rechtlich vorgehen, teilt die Pressestelle des Märkischen Kreises auf Nachfrage mit. Immerhin könnte der Kreis noch Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision einlegen. Dafür müsste er allerdings vor das Bundesverwaltungsgericht als letzte mögliche Instanz ziehen.



Insgesamt geht Klaus Schulze Langenhorst inzwischen davon aus, dass sich für das Vorhaben bei Schöneberge eine Lösung findet. Und die Sympathie und Akzeptanz für Windkraft habe sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht – und noch mehr in den vergangenen Monaten des Ukraine-Krieges mit den dramatischen Auswirkungen auf die Energiesituation in Deutschland und Europa.



Die geplante Anlage Anlagen- Status: beantragt

Typ Enercon E-141 TES

Nabenhöhe 158,95 Meter

Gesamthöhe 229,45 Meter

Rotor-Durchmesser 141 Meter

Gelände Höhe(NN) 432 Meter

TOP Höhe (NN) 661,45 Meter

Schalleistung 104,80 Dezibel

Nennleistung 4,20 Megawatt