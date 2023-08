Firma will mit Sonnenkraft Hunderttausende Euro einsparen

Von: Florian Hesse

Teilen

Das alles muss aufs Dach. Thomas Degen hat die Entscheidung in Sachen Photovoltaik getroffen. Die Firma Markes wird einen beträchtlichen Teil des Strombedarfs künftig selbst decken können. © Hesse, Florian

Die unternehmerische Entscheidung ist getroffen. Die Firma Markes will einen beträchtlichen Teil des nötigen Stroms selbst produzieren.

Halver – „Es wird sich am Ende rechnen.“ Sonst hätte Thomas Degen die Entscheidung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Firma Markes wohl nicht getroffen, aus unternehmerischer Sicht sogar gar nicht treffen dürfen. 350 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr soll sie demnächst liefern.

Wann und wie viel Geld der mittelständische Familienbetrieb Markes GmbH & Co. KG mit den rund 1000 Modulen auf dem Dach der Produktionshallen verdient, weiß der Chef von rund 50 Mitarbeitern in Oeckinghausen noch nicht. Die Investition liegt bei mehr als 400 000 Euro. Wann sich der Invest rechnet, hängt ab vom Wetter. Wie oft und lange die Sonne in den nächsten Jahrzehnten über Oeckinghausen scheint, ist aber ebenso wenig vorhersehbar wie die Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen in Deutschland arbeiten werden. Das ist für Degen eigentlich die größere Sorge.



Aber zurück zur Anlage, die noch eingepackt und auf Paletten im Lager an der Susannenhöhe steht. Etwa 1000 Module haben Platz auf dem Dach der Halle. Von den prognostizierten 350 000 Kilowattstunden (kw/h) jährlich würde der Hersteller von Tragrollenlagern 250 000 selbst nutzen können. Dem gegenüber steht ein Eigenbedarf von 800 000 bis 900 000 kw/h im Jahr. Den Rest an Strom muss Markes weiter zukaufen.



Großer Teil des Eigenbedarfs abgedeckt

Das bedeutet, dass Markes künftig bei günstigen Bedingungen einen beträchtlichen Teil seines Eigenbedarfs selbst abdecken kann. Die Überproduktion, wenn die Maschinen stehen, vermarktet das Unternehmen selbst über einen Makler, der als Partner an der Strombörse grünen Strom aus Wind- und Sonnenkraft anbietet und weiterverkauft.



Doch es gibt weitere Aspekte, die der Halveraner Unternehmer im AA-Gespräch heraushebt. Dazu zählt, dass man nicht nur als Unternehmen selbst froh ist, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können, sondern auch gegenüber Kunden aufzeigen kann, ökologische Kriterien zu erfüllen. Für alle Zulieferer werde es immer mehr an Bedeutung gewinnen, Produkte mit einer sauberen Umweltbilanz herzustellen. Und auch intern habe die Orientierung in Richtung Klimaschutz Relevanz. Das gelte für vorhandene Mitarbeiterschaft wie auch für die Personalakquise, wenn junge Menschen bei der beruflichen Orientierung darauf schauen, wie der künftige Arbeitgeber ökologisch aufgestellt ist.



In 20 Jahren 4000 Tonnen CO2 einsparen

Das Argument belegt Degen mit klaren Zahlen: Läuft die PV-Anlage auf dem Dach über 20 Jahre wie vorhergesagt, werden es bis dahin zwischen 6 und 7 Millionen Kilowattstunden sein, die die Module in die Produktion eingespeist haben. Laut Fraunhofer-Institut entspräche das einer Menge von 4000 Tonnen CO2, die dann eingespart worden wären.



Wenn wir als Unternehmer klare Vorgaben haben, können wir uns orientieren und entscheiden.

Das hätte vermutlich sogar noch mehr sein können, wäre die Anlage auf dem Firmendach schon früher gebaut worden. Und die Idee dazu ist sogar schon alt, entstanden vor Corona-Krise, Ukraine-Krieg und Lieferkettenproblematik. Doch im Dschungel von Auflagen, Antrags- und Genehmigungsverfahren war das Projekt immer wieder zeitlich ins Hintertreffen geraten. „Wenn wir als Unternehmer klare Vorgaben haben, können wir uns orientieren und entscheiden“, sagt Degen über die Auswirkungen von politischen Aussagen und Unwägbarkeiten. Fatal sei es hingegen, im Ungewissen navigieren zu müssen.



Am Ende aber steht die Entscheidung: „Es macht einen ja auch froh, etwa Gutes tun zu können“, stellt Degen fest. „Die Firma Markes wird nächstes Jahr 120 Jahre alt. Und wir haben vor, noch viele Jahre weiterzumachen.“