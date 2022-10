Streit über Fahrpreis: Schlägerei zwischen Taxifahrer und Passagieren

Von: Torben Niecke

In Halver kam es zu einer Schlägerei zwischen einem Taxifahrer und seinen beiden Passagieren (Symbolbild). © Mediasuite

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Halver zu einer Schlägerei zwischen einem Taxifahrer und seinen beiden Passagieren. Grund der Auseinandersetzung waren die Fahrtkosten.

Halver - Zwei Männer (32 und 37 Jahre) ließen sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, von einem Taxifahrer (33 Jahre) aus Werdohl nach Halver fahren. Am Zielort in der Heerstraße angekommen, konnten die beiden den Betrag von 66 Euro allerdings nicht bar bezahlen. Daraufhin entwickelte sich auf der Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Taxifahrer und den Passagieren. Über den Verlauf der anschließenden Schlägerei machten die Beteiligen unterschiedliche Angaben. Sowohl der Taxifahrer als auch einer der Fahrgäste wurden leicht verletzt. Die Kosten der Fahrt blieben offen.