Straßen-Vollsperrung im Volmetal - weil Eschen sterben

Halver - Die Kreisstraße 3 wird am Montag voll gesperrt. Der Grund: das Eschensterben.

Am Montag, 5. August, werden an der Kreisstraße 3 zwischen Kierspe und Halver-Anschlag Eschen gefällt. Das teilt Andreas Berg von Straßen.NRW in einer Pressemitteilung mit.

Bis zur Einmündung zur Landesstraße 284 (Halver Straße) erfolgen die Arbeiten von 7.30 bis 15 Uhr unter Vollsperrung. Eschen, die vom Eschentriebsterben betroffen sind, werden entfernt. Zum Einsatz kommt ein Fällbagger. Aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite können diese Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, heißt es. Es werde keine Umleitungsstrecke ausgeschildert.

Anwohner können – mit arbeitsbedingten Behinderungen – ihre Grundstücke anfahren, teilt Berg mit. Die im Bereich der K3, durch die Baumkontrolleure identifizierten, befallene Bäume müssen außerhalb des eigentlichen Pflegezeitraumes gefällt werden, da diese zum sicheren Erkennen der befallenen Bäume im belaubten Zustand sein müssen. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Herscheid der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen durch.